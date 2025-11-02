Gugo Pris (GUGO)
-0.51%
+0.15%
-37.00%
-37.00%
Gugo (GUGO) realtidsprisen er $0.00088559. I løbet af de sidste 24 timer har GUGO handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00087963 og et højdepunkt på $ 0.00090071, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GUGOs højeste pris nogensinde er $ 0.0146709, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00083234.
Når det gælder kortsigtet performance, GUGO har ændret sig med -0.51% i løbet af den sidste time, +0.15% i løbet af 24 timer og -37.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.
Den nuværende markedsværdi på Gugo er $ 876.72K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GUGO er 990.10M, med et samlet udbud på 990098452.894598. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 876.72K.
I løbet af i dag var prisændringen af Gugo til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Gugo til USD $ -0.0005969547.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Gugo til USD $ -0.0007741888.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Gugo til USD $ -0.0030097798042228104.
|Periode
|Forandring (USD)
|Forandring (%)
|I dag
|$ 0
|+0.15%
|30 dage
|$ -0.0005969547
|-67.40%
|60 dage
|$ -0.0007741888
|-87.42%
|90 dage
|$ -0.0030097798042228104
|-77.26%
This duck was born in a pool. In a liquidity pool.
Nobody knows who dropped the contract. Maybe it was an accident. Maybe it was prophecy. Maybe it was the last hope of a trader down 99%.
Nobody believed in him. Not even GUGO. So he ran. Ran from the charts. Ran from the FUD. Ran from the pain of checking his wallet.
But something strange happened.
The more he ran, the more people followed. Not because he was right. Not because he was early. Because he moved. And in this market, motion is god.
Now he doesn’t speak. He just runs. And we...
We GUGO.
Hvor meget vil Gugo (GUGO) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Gugo (GUGO) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Gugo.
Tjek Gugo prisprediktion nu!
At forstå tokenomics for Gugo (GUGO) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om GUGO Tokens omfattende tokenomics nu!
|Tid (UTC+8)
|Type
|Information
|11-01 15:13:00
|Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
|11-01 13:14:00
|Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
|10-31 18:37:21
|Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
|10-31 15:48:21
|Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
|10-31 05:09:00
|Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
|10-31 01:38:24
|Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden
Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.
