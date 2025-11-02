UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Gugo pris i dag er 0.00088559 USD. Følg med i realtid GUGO til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk GUGO prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Gugo pris i dag er 0.00088559 USD. Følg med i realtid GUGO til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk GUGO prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om GUGO

GUGO Prisinfo

Hvad er GUGO

GUGO Officiel hjemmeside

GUGO Tokenomics

GUGO Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Gugo Logo

Gugo Pris (GUGO)

Ikke noteret

1 GUGO til USD direkte pris:

$0.00088534
$0.00088534$0.00088534
+0.10%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Gugo (GUGO) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:46:18 (UTC+8)

Gugo (GUGO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00087963
$ 0.00087963$ 0.00087963
24H lav
$ 0.00090071
$ 0.00090071$ 0.00090071
24H høj

$ 0.00087963
$ 0.00087963$ 0.00087963

$ 0.00090071
$ 0.00090071$ 0.00090071

$ 0.0146709
$ 0.0146709$ 0.0146709

$ 0.00083234
$ 0.00083234$ 0.00083234

-0.51%

+0.15%

-37.00%

-37.00%

Gugo (GUGO) realtidsprisen er $0.00088559. I løbet af de sidste 24 timer har GUGO handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00087963 og et højdepunkt på $ 0.00090071, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GUGOs højeste pris nogensinde er $ 0.0146709, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00083234.

Når det gælder kortsigtet performance, GUGO har ændret sig med -0.51% i løbet af den sidste time, +0.15% i løbet af 24 timer og -37.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Gugo (GUGO) Markedsinformation

$ 876.72K
$ 876.72K$ 876.72K

--
----

$ 876.72K
$ 876.72K$ 876.72K

990.10M
990.10M 990.10M

990,098,452.894598
990,098,452.894598 990,098,452.894598

Den nuværende markedsværdi på Gugo er $ 876.72K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GUGO er 990.10M, med et samlet udbud på 990098452.894598. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 876.72K.

Gugo (GUGO) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Gugo til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Gugo til USD $ -0.0005969547.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Gugo til USD $ -0.0007741888.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Gugo til USD $ -0.0030097798042228104.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+0.15%
30 dage$ -0.0005969547-67.40%
60 dage$ -0.0007741888-87.42%
90 dage$ -0.0030097798042228104-77.26%

Hvad er Gugo (GUGO)

This duck was born in a pool. In a liquidity pool.

Nobody knows who dropped the contract. Maybe it was an accident. Maybe it was prophecy. Maybe it was the last hope of a trader down 99%.

Nobody believed in him. Not even GUGO. So he ran. Ran from the charts. Ran from the FUD. Ran from the pain of checking his wallet.

But something strange happened.

The more he ran, the more people followed. Not because he was right. Not because he was early. Because he moved. And in this market, motion is god.

Now he doesn’t speak. He just runs. And we...

We GUGO.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Gugo (GUGO) Ressource

Officiel hjemmeside

Gugo Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Gugo (GUGO) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Gugo (GUGO) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Gugo.

Tjek Gugo prisprediktion nu!

GUGO til lokale valutaer

Gugo (GUGO) Tokenomics

At forstå tokenomics for Gugo (GUGO) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om GUGO Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Gugo (GUGO)

Hvor meget er Gugo (GUGO) værd i dag?
Den direkte GUGO pris i USD er 0.00088559 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle GUGO til USD pris?
Den aktuelle pris på GUGOtil USD er $ 0.00088559. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Gugo?
Markedsværdien for GUGO er $ 876.72K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af GUGO?
Den cirkulerende forsyning af GUGO er 990.10M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på GUGO?
GUGO opnåede en ATH-pris på 0.0146709 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på GUGO?
GUGO så en ATL-pris på 0.00083234 USD.
Hvad er handelsvolumen for GUGO?
Direkte 24-timers handelsvolumen for GUGO er -- USD.
Bliver GUGO højere i år?
GUGO kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se GUGO prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:46:18 (UTC+8)

Gugo (GUGO) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,031.45
$110,031.45$110,031.45

-0.23%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,873.52
$3,873.52$3,873.52

-0.56%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02914
$0.02914$0.02914

-3.02%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.41
$186.41$186.41

0.00%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,031.45
$110,031.45$110,031.45

-0.23%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,873.52
$3,873.52$3,873.52

-0.56%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.41
$186.41$186.41

0.00%

DASH Logo

DASH

DASH

$73.10
$73.10$73.10

+3.08%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$20.117
$20.117$20.117

+5.29%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07636
$0.07636$0.07636

+52.72%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000017
$0.000000000000000000000017$0.000000000000000000000017

+240.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000397
$0.000397$0.000397

+132.16%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005471
$0.00005471$0.00005471

+85.96%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0022
$0.0022$0.0022

+69.23%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0032001
$0.0032001$0.0032001

+56.89%