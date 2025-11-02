Gugo (GUGO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00087963 - $ 0.00090071
24H lav $ 0.00087963
24H høj $ 0.00090071
All Time High $ 0.0146709
Laveste pris $ 0.00083234
Prisændring (1H) -0.51%
Prisændring (1D) +0.15%
Prisændring (7D) -37.00%

Gugo (GUGO) realtidsprisen er $0.00088559. I løbet af de sidste 24 timer har GUGO handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00087963 og et højdepunkt på $ 0.00090071, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GUGOs højeste pris nogensinde er $ 0.0146709, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00083234.

Når det gælder kortsigtet performance, GUGO har ændret sig med -0.51% i løbet af den sidste time, +0.15% i løbet af 24 timer og -37.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Gugo (GUGO) Markedsinformation

Markedsværdi $ 876.72K
Volumen (24 timer) --
Fuldt udvandet markedsværdi $ 876.72K
Cirkulationsforsyning 990.10M
Samlet Udbud 990,098,452.894598

Den nuværende markedsværdi på Gugo er $ 876.72K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GUGO er 990.10M, med et samlet udbud på 990098452.894598. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 876.72K.