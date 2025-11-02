GTETH (GTETH) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 3,832.79 $ 3,832.79 $ 3,832.79 24H lav $ 3,896.5 $ 3,896.5 $ 3,896.5 24H høj 24H lav $ 3,832.79$ 3,832.79 $ 3,832.79 24H høj $ 3,896.5$ 3,896.5 $ 3,896.5 All Time High $ 4,751.71$ 4,751.71 $ 4,751.71 Laveste pris $ 3,417.87$ 3,417.87 $ 3,417.87 Prisændring (1H) -0.06% Prisændring (1D) +0.35% Prisændring (7D) -2.07% Prisændring (7D) -2.07%

GTETH (GTETH) realtidsprisen er $3,865.42. I løbet af de sidste 24 timer har GTETH handlet mellem et lavpunkt på $ 3,832.79 og et højdepunkt på $ 3,896.5, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GTETHs højeste pris nogensinde er $ 4,751.71, mens den laveste pris nogensinde er $ 3,417.87.

Når det gælder kortsigtet performance, GTETH har ændret sig med -0.06% i løbet af den sidste time, +0.35% i løbet af 24 timer og -2.07% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

GTETH (GTETH) Markedsinformation

Markedsværdi $ 594.60M$ 594.60M $ 594.60M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 594.60M$ 594.60M $ 594.60M Cirkulationsforsyning 153.82K 153.82K 153.82K Samlet Udbud 153,820.0 153,820.0 153,820.0

Den nuværende markedsværdi på GTETH er $ 594.60M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GTETH er 153.82K, med et samlet udbud på 153820.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 594.60M.