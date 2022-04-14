gSNAKE (GSNAKE) Tokenomics Få vigtig indsigt i gSNAKE (GSNAKE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

gSNAKE (GSNAKE) Information Snake Finance is a seigniorage protocol operating on Sonic Chain that uses algorithmic mechanisms to maintain a target mirrored value between SNAKE and S tokens. The protocol employs a dual-token system (SNAKE and gSNAKE) alongside a Peg Stability Module (PSM) and NEST emissions system for managing token supply and distribution. The platform implements governance mechanisms through gSNAKE holdings and plans to participate in future gauge voting systems across the Sonic ecosystem, allowing for community-driven protocol development Officiel hjemmeside: https://snake.finance Hvidbog: https://docs.snake.finance

gSNAKE (GSNAKE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for gSNAKE (GSNAKE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 413.17K Samlet udbud $ 62.21K Cirkulerende forsyning $ 16.13K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.59M Alle tiders Høj: $ 802.46 Alle tiders Lav: $ 16.95 Nuværende pris: $ 25.62

gSNAKE (GSNAKE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for gSNAKE (GSNAKE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GSNAKE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GSNAKE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GSNAKE's tokenomics, kan du udforske GSNAKE tokens live-pris!

