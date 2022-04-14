Groyper (GROYPER) Tokenomics Få vigtig indsigt i Groyper (GROYPER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Groyper (GROYPER) Information Groyper is a toad who is friends with pepe, he originated on 4chain's /r9k/ board. Generally depicted as smug, more so than Pepe. Officiel hjemmeside: https://groypereth.vip

Groyper (GROYPER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Groyper (GROYPER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M Samlet udbud $ 93.00M $ 93.00M $ 93.00M Cirkulerende forsyning $ 93.00M $ 93.00M $ 93.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M Alle tiders Høj: $ 0.186504 $ 0.186504 $ 0.186504 Alle tiders Lav: $ 0.00125535 $ 0.00125535 $ 0.00125535 Nuværende pris: $ 0.01341449 $ 0.01341449 $ 0.01341449 Få mere at vide om Groyper (GROYPER) pris

Groyper (GROYPER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Groyper (GROYPER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GROYPER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GROYPER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GROYPER's tokenomics, kan du udforske GROYPER tokens live-pris!

