Giant Token (GTAN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.19% Prisændring (1D) -0.28% Prisændring (7D) -15.61% Prisændring (7D) -15.61%

Giant Token (GTAN) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har GTAN handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GTANs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, GTAN har ændret sig med +0.19% i løbet af den sidste time, -0.28% i løbet af 24 timer og -15.61% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Giant Token (GTAN) Markedsinformation

Markedsværdi $ 297.54K$ 297.54K $ 297.54K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 297.54K$ 297.54K $ 297.54K Cirkulationsforsyning 375.14T 375.14T 375.14T Samlet Udbud 375,137,273,540,538.7 375,137,273,540,538.7 375,137,273,540,538.7

Den nuværende markedsværdi på Giant Token er $ 297.54K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GTAN er 375.14T, med et samlet udbud på 375137273540538.7. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 297.54K.