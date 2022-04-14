GCoin (GC) Tokenomics Få vigtig indsigt i GCoin (GC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

GCoin (GC) Information Our mission is to democratize real estate investment by providing accessible education and innovative tools. Through our learn-to-earn platform and tokenization hub, we're bridging the gap between traditional real estate and the future of decentralized finance. GCoin is the fuel to our ecosystem that powers our platform and gives us the ability and the community to spread this information that has been locked away by the wealthy. Officiel hjemmeside: https://www.gilmore-estate.com Hvidbog: https://www.flipsnack.com/F5C7D866AED/gilmore-estates-look-ahead/full-view.html Køb GC nu!

GCoin (GC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for GCoin (GC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.81M $ 1.81M $ 1.81M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.81M $ 1.81M $ 1.81M Alle tiders Høj: $ 0.064704 $ 0.064704 $ 0.064704 Alle tiders Lav: $ 0.00299223 $ 0.00299223 $ 0.00299223 Nuværende pris: $ 0.01810072 $ 0.01810072 $ 0.01810072 Få mere at vide om GCoin (GC) pris

GCoin (GC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for GCoin (GC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal GC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange GC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår GC's tokenomics, kan du udforske GC tokens live-pris!

