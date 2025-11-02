Gama Token (GAMA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.764393 $ 0.764393 $ 0.764393 24H lav $ 0.764393 $ 0.764393 $ 0.764393 24H høj 24H lav $ 0.764393$ 0.764393 $ 0.764393 24H høj $ 0.764393$ 0.764393 $ 0.764393 All Time High $ 0.873173$ 0.873173 $ 0.873173 Laveste pris $ 0.585643$ 0.585643 $ 0.585643 Prisændring (1H) 0.00% Prisændring (1D) 0.00% Prisændring (7D) 0.00% Prisændring (7D) 0.00%

Gama Token (GAMA) realtidsprisen er $0.764393. I løbet af de sidste 24 timer har GAMA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.764393 og et højdepunkt på $ 0.764393, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GAMAs højeste pris nogensinde er $ 0.873173, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.585643.

Når det gælder kortsigtet performance, GAMA har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, 0.00% i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Gama Token (GAMA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 76.46M$ 76.46M $ 76.46M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 76.46M$ 76.46M $ 76.46M Cirkulationsforsyning 100.03M 100.03M 100.03M Samlet Udbud 100,027,931.0 100,027,931.0 100,027,931.0

Den nuværende markedsværdi på Gama Token er $ 76.46M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GAMA er 100.03M, med et samlet udbud på 100027931.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 76.46M.