Gama Token (GAMA) Prisprediktion (USD)

Få Gama Token prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget GAMA vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Køb GAMA

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på Gama Token % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Forudsigelse Gama Token Prisprediktion for 2025-2050 (USD) Gama Token (GAMA) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan Gama Token potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.764393 i 2025. Gama Token (GAMA) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan Gama Token potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.802612 i 2026. Gama Token (GAMA) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på GAMA for 2027 være $ 0.842743 med en 10.25% vækstrate. Gama Token (GAMA) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på GAMA i 2028 være $ 0.884880 med en 15.76% vækstrate. Gama Token (GAMA) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for GAMA i 2029 være $ 0.929124 sammen med 21.55% vækstraten. Gama Token (GAMA) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for GAMA i 2030 være $ 0.975580 sammen med 27.63% vækstraten. Gama Token (GAMA) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Gama Token potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 1.5891. Gama Token (GAMA) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Gama Token potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 2.5885. År Pris Vækst 2025 $ 0.764393 0.00%

2026 $ 0.802612 5.00%

2027 $ 0.842743 10.25%

2028 $ 0.884880 15.76%

2029 $ 0.929124 21.55%

2030 $ 0.975580 27.63%

2031 $ 1.0243 34.01%

2032 $ 1.0755 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 1.1293 47.75%

2034 $ 1.1858 55.13%

2035 $ 1.2451 62.89%

2036 $ 1.3073 71.03%

2037 $ 1.3727 79.59%

2038 $ 1.4413 88.56%

2039 $ 1.5134 97.99%

2040 $ 1.5891 107.89% Vis mere Kortsigtet Gama Tokenprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.764393 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.764497 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.765125 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.767534 0.41% Gama Token (GAMA) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på GAMA for November 2, 2025(I dag) , er $0.764393 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. Gama Token (GAMA) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for GAMA, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.764497 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. Gama Token (GAMA) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for GAMA, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.765125 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. Gama Token (GAMA) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på GAMA være $0.767534 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel Gama Token prisstatistik Nuværende pris ---- -- Prisændring (24 T) -- Markedsværdi $ 76.46M$ 76.46M $ 76.46M Cirkulationsforsyning 100.03M 100.03M 100.03M Volumen (24 timer) ---- -- Volumen (24 timer) -- Den seneste GAMA pris er --. Den har en 24-timers ændring på 0.00%, med en 24-timers handelsvolumen på --. Desuden har GAMA et cirkulerende forsyning på 100.03M og en samlet markedsværdi på $ 76.46M. Se live GAMA pris

Gama Token Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på Gama Token-siden med livepriser er den aktuelle pris på Gama Token 0.764393USD. Det cirkulerende udbud af Gama Token(GAMA) er 100.03M GAMA , hvilket giver det en markedsværdi på $76,460,695 . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer 0.00% $ 0 $ 0.764393 $ 0.764393

7 dage 0.00% $ 0 $ 0.764393 $ 0.764393

30 dage 0.00% $ 0 $ 0.764393 $ 0.764393 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har Gama Token vist en prisbevægelse på $0 , hvilket svarer til en værdiændring på 0.00% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev Gama Token handlet til en højeste værdi på $0.764393 og en laveste værdi på $0.764393 . Den havde oplevet en prisændring på 0.00% . Denne seneste tendens viser GAMAs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har Gama Token oplevet en ændring på 0.00% , hvilket svarer til cirka $0 i værdi. Det tyder på, at GAMA kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid.

Hvordan fungerer Gama Token (GAMA )-prisforudsigelsesmodulet? Gama Token-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på GAMA baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for Gama Token over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på GAMA, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på Gama Token. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for GAMA. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af GAMA for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for Gama Token.

Hvorfor er GAMA prisforudsigelse vigtig?

GAMA Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er GAMA værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil GAMA opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for GAMA næste måned? Ifølge Gama Token (GAMA) prisprediktionsværktøjet vil den forventede GAMA pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 GAMA koste i 2026? Prisen på 1 Gama Token (GAMA) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil GAMA stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på GAMA i 2027? Gama Token (GAMA) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 GAMA i 2027. Hvad er det anslåede prismål for GAMA i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil Gama Token (GAMA) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for GAMA i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil Gama Token (GAMA) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 GAMA koste i 2030? Prisen på 1 Gama Token (GAMA) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil GAMA stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er GAMA prisforudsigelsen for 2040? Gama Token (GAMA) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 GAMA i 2040. Tilmeld dig nu