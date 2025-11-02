FVIX (FVIX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 35.49 $ 35.49 $ 35.49 24H lav $ 41.46 $ 41.46 $ 41.46 24H høj 24H lav $ 35.49$ 35.49 $ 35.49 24H høj $ 41.46$ 41.46 $ 41.46 All Time High $ 95.98$ 95.98 $ 95.98 Laveste pris $ 18.95$ 18.95 $ 18.95 Prisændring (1H) 0.00% Prisændring (1D) 0.00% Prisændring (7D) -1.72% Prisændring (7D) -1.72%

FVIX (FVIX) realtidsprisen er $41.46. I løbet af de sidste 24 timer har FVIX handlet mellem et lavpunkt på $ 35.49 og et højdepunkt på $ 41.46, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FVIXs højeste pris nogensinde er $ 95.98, mens den laveste pris nogensinde er $ 18.95.

Når det gælder kortsigtet performance, FVIX har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, 0.00% i løbet af 24 timer og -1.72% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

FVIX (FVIX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 614.51K$ 614.51K $ 614.51K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 614.51K$ 614.51K $ 614.51K Cirkulationsforsyning 14.82K 14.82K 14.82K Samlet Udbud 14,821.905573525684 14,821.905573525684 14,821.905573525684

Den nuværende markedsværdi på FVIX er $ 614.51K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FVIX er 14.82K, med et samlet udbud på 14821.905573525684. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 614.51K.