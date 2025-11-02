Froggi ($FROGGI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00138339 $ 0.00138339 $ 0.00138339 24H lav $ 0.00141706 $ 0.00141706 $ 0.00141706 24H høj 24H lav $ 0.00138339$ 0.00138339 $ 0.00138339 24H høj $ 0.00141706$ 0.00141706 $ 0.00141706 All Time High $ 0.00854903$ 0.00854903 $ 0.00854903 Laveste pris $ 0.00135168$ 0.00135168 $ 0.00135168 Prisændring (1H) +0.08% Prisændring (1D) -0.98% Prisændring (7D) -11.79% Prisændring (7D) -11.79%

Froggi ($FROGGI) realtidsprisen er $0.00138639. I løbet af de sidste 24 timer har $FROGGI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00138339 og et højdepunkt på $ 0.00141706, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. $FROGGIs højeste pris nogensinde er $ 0.00854903, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00135168.

Når det gælder kortsigtet performance, $FROGGI har ændret sig med +0.08% i løbet af den sidste time, -0.98% i løbet af 24 timer og -11.79% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Froggi ($FROGGI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 106.40K$ 106.40K $ 106.40K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 106.40K$ 106.40K $ 106.40K Cirkulationsforsyning 76.74M 76.74M 76.74M Samlet Udbud 76,740,000.0 76,740,000.0 76,740,000.0

Den nuværende markedsværdi på Froggi er $ 106.40K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af $FROGGI er 76.74M, med et samlet udbud på 76740000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 106.40K.