Frodo the Virtual Samurai (FROG) Information First Frog on BNB, AI means Animal inteligence 40% airdropped to Binance Megadrop wallets

40% sent to Binance hot wallet on launch, dedicated to future airdrop for API farming. Details on website.

40% sent to Binance hot wallet on launch, dedicated to future airdrop for API farming. Details on website.

20% LP & burn on PancakeSwap and Thena He undergoes a transformation into a Virtual Samurai, blending a narrative of evolution, intelligence, and discipline with the technological prowess associated with advanced cryptocurrency platforms. Officiel hjemmeside: https://frogonbnb.com/

Frodo the Virtual Samurai (FROG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Frodo the Virtual Samurai (FROG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.64M $ 3.64M $ 3.64M Samlet udbud $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Cirkulerende forsyning $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.64M $ 3.64M $ 3.64M Alle tiders Høj: $ 0.00852264 $ 0.00852264 $ 0.00852264 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00072134 $ 0.00072134 $ 0.00072134 Få mere at vide om Frodo the Virtual Samurai (FROG) pris

Frodo the Virtual Samurai (FROG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Frodo the Virtual Samurai (FROG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FROG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FROG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FROG's tokenomics, kan du udforske FROG tokens live-pris!

FROG Prisprediktion Vil du vide, hvor FROG måske er på vej hen? Vores FROG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

