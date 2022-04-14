Felix feUSD (FEUSD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Felix feUSD (FEUSD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Felix feUSD (FEUSD) Information Officiel hjemmeside: https://usefelix.xyz/ Hvidbog: https://usefelix.gitbook.io/felix-docs Køb FEUSD nu!

Felix feUSD (FEUSD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Felix feUSD (FEUSD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 75.53M $ 75.53M $ 75.53M Samlet udbud $ 8.96B $ 8.96B $ 8.96B Cirkulerende forsyning $ 75.00M $ 75.00M $ 75.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.03B $ 9.03B $ 9.03B Alle tiders Høj: $ 1.067 $ 1.067 $ 1.067 Alle tiders Lav: $ 0.953014 $ 0.953014 $ 0.953014 Nuværende pris: $ 0.993666 $ 0.993666 $ 0.993666 Få mere at vide om Felix feUSD (FEUSD) pris

Felix feUSD (FEUSD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Felix feUSD (FEUSD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FEUSD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FEUSD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FEUSD's tokenomics, kan du udforske FEUSD tokens live-pris!

FEUSD Prisprediktion Vil du vide, hvor FEUSD måske er på vej hen? Vores FEUSD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FEUSD Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!