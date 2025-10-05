farthouse (FARTHOUSE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00198369$ 0.00198369 $ 0.00198369 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +4.39% Prisændring (1D) +1.23% Prisændring (7D) -21.40% Prisændring (7D) -21.40%

farthouse (FARTHOUSE) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har FARTHOUSE handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FARTHOUSEs højeste pris nogensinde er $ 0.00198369, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, FARTHOUSE har ændret sig med +4.39% i løbet af den sidste time, +1.23% i løbet af 24 timer og -21.40% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

farthouse (FARTHOUSE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 135.73K$ 135.73K $ 135.73K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 135.73K$ 135.73K $ 135.73K Cirkulationsforsyning 996.24M 996.24M 996.24M Samlet Udbud 996,238,315.590433 996,238,315.590433 996,238,315.590433

Den nuværende markedsværdi på farthouse er $ 135.73K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FARTHOUSE er 996.24M, med et samlet udbud på 996238315.590433. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 135.73K.