EYED (EYED) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0.0000014 $ 0.0000014 $ 0.0000014 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0.0000014$ 0.0000014 $ 0.0000014 All Time High $ 0.00000793$ 0.00000793 $ 0.00000793 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +4.71% Prisændring (1D) +56.36% Prisændring (7D) +11.82% Prisændring (7D) +11.82%

EYED (EYED) realtidsprisen er $0.0000014. I løbet af de sidste 24 timer har EYED handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0.0000014, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. EYEDs højeste pris nogensinde er $ 0.00000793, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, EYED har ændret sig med +4.71% i løbet af den sidste time, +56.36% i løbet af 24 timer og +11.82% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

EYED (EYED) Markedsinformation

Markedsværdi $ 82.19K$ 82.19K $ 82.19K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 96.69K$ 96.69K $ 96.69K Cirkulationsforsyning 58.65B 58.65B 58.65B Samlet Udbud 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på EYED er $ 82.19K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af EYED er 58.65B, med et samlet udbud på 69000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 96.69K.