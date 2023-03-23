Extra Finance (EXTRA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Extra Finance (EXTRA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Extra Finance (EXTRA) Information What is the project about? Extra Finance is a leveraged yield farming & lending protocol built on Optimism. What makes your project unique? On Extra Finance, users can implement customized farming strategies, or deposit to lending pools to earn lending interest. History of your project. Mar 23, 2023 - Testnet Launch on Optimism May 9, 2023 - Mainnet Launch on Optimism What’s next for your project? Extra Finance’s roadmap is as follows: 2023 Q3: Integrate CLAMM One-click Yield Farming Templates Yield Farming Simulation & Calculation Tool 2023 Q4: Release of Advanced Strategy Vaults 2024 Q1: Social Farming: User-to-User Yield Strategy Following Extra Finance V2 What can your token be used for? Extra Finance uses two tokens to manage its utility and governance: $EXTRA — ERC-20 utility token of the protocol $veEXTRA — ERC-20 governance token of the protocol $EXTRA is used for rewarding liquidity providers through emissions. $veEXTRA is used for governance. Any $EXTRA holder can vote-escrow their tokens and receive a $veEXTRA in exchange. Utility By holding $veEXTRA , users can unlock the following benefits and features: APR rewards, sourced from both protocol fees and $EXTRA token incentives. The protocol fee comprises various tokens collected into the treasury and is shared once per epoch. It is used to buy back $EXTRA tokens from the market and then distribute them to holders of $veEXTRA tokens.

A portion of the $EXTRA tokens allocated to the community will also be assigned to $veEXTRA token holders, subject to a specific emission plan.

At the end of each epoch, rewards will be accumulated. Unlock up to 4x leverage for yield farming pools. Gain access to lending pools with a high utilization rate. ( $veEXTRA holders only) Vote & Governance in the community. $veEXTRA is the voting power in Extra Finance's on-chain governance process. Users could use it to cast for/against community proposals.

Extra Finance (EXTRA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Extra Finance (EXTRA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 8.33M $ 8.33M $ 8.33M Samlet udbud $ 885.67M $ 885.67M $ 885.67M Cirkulerende forsyning $ 361.99M $ 361.99M $ 361.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 20.39M $ 20.39M $ 20.39M Alle tiders Høj: $ 0.287855 $ 0.287855 $ 0.287855 Alle tiders Lav: $ 0.01333046 $ 0.01333046 $ 0.01333046 Nuværende pris: $ 0.02315655 $ 0.02315655 $ 0.02315655 Få mere at vide om Extra Finance (EXTRA) pris

Extra Finance (EXTRA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Extra Finance (EXTRA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EXTRA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EXTRA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EXTRA's tokenomics, kan du udforske EXTRA tokens live-pris!

