Den direkte Evolve PRO pris i dag er 0.04309377 USD. Følg med i realtid EVOP til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk EVOP prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om EVOP

EVOP Prisinfo

Hvad er EVOP

EVOP Whitepaper

EVOP Officiel hjemmeside

EVOP Tokenomics

EVOP Prisprognose

Evolve PRO Logo

Evolve PRO Pris (EVOP)

Ikke noteret

1 EVOP til USD direkte pris:

$0.04309377
$0.04309377$0.04309377
+0.30%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Evolve PRO (EVOP) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:32:32 (UTC+8)

Evolve PRO (EVOP) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.04260485
$ 0.04260485$ 0.04260485
24H lav
$ 0.0431647
$ 0.0431647$ 0.0431647
24H høj

$ 0.04260485
$ 0.04260485$ 0.04260485

$ 0.0431647
$ 0.0431647$ 0.0431647

$ 0.074445
$ 0.074445$ 0.074445

$ 0.0031876
$ 0.0031876$ 0.0031876

--

+0.35%

-2.26%

-2.26%

Evolve PRO (EVOP) realtidsprisen er $0.04309377. I løbet af de sidste 24 timer har EVOP handlet mellem et lavpunkt på $ 0.04260485 og et højdepunkt på $ 0.0431647, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. EVOPs højeste pris nogensinde er $ 0.074445, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0031876.

Når det gælder kortsigtet performance, EVOP har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +0.35% i løbet af 24 timer og -2.26% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Evolve PRO (EVOP) Markedsinformation

$ 2.15M
$ 2.15M$ 2.15M

--
----

$ 2.15M
$ 2.15M$ 2.15M

50.00M
50.00M 50.00M

50,000,000.0
50,000,000.0 50,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Evolve PRO er $ 2.15M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af EVOP er 50.00M, med et samlet udbud på 50000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.15M.

Evolve PRO (EVOP) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Evolve PRO til USD $ +0.00014816.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Evolve PRO til USD $ +0.0003320805.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Evolve PRO til USD $ +0.0827232447.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Evolve PRO til USD $ +0.001480477294092845.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00014816+0.35%
30 dage$ +0.0003320805+0.77%
60 dage$ +0.0827232447+191.96%
90 dage$ +0.001480477294092845+3.56%

Hvad er Evolve PRO (EVOP)

EVOLVE Pro marks the next chapter of the Evolve Token project, relaunched on the Binance Smart Chain (BNB Chain) as a utility-driven token powering a transformative decentralized finance (DeFi) ecosystem. As an innovative DeFi project, Evolve Token reinvents conventional investment strategies by integrating tokenization, lending pools, fractional ownership, and cross-border trading.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Evolve PRO (EVOP) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Evolve PRO Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Evolve PRO (EVOP) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Evolve PRO (EVOP) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Evolve PRO.

Tjek Evolve PRO prisprediktion nu!

EVOP til lokale valutaer

Evolve PRO (EVOP) Tokenomics

At forstå tokenomics for Evolve PRO (EVOP) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om EVOP Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Evolve PRO (EVOP)

Hvor meget er Evolve PRO (EVOP) værd i dag?
Den direkte EVOP pris i USD er 0.04309377 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle EVOP til USD pris?
Den aktuelle pris på EVOPtil USD er $ 0.04309377. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Evolve PRO?
Markedsværdien for EVOP er $ 2.15M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af EVOP?
Den cirkulerende forsyning af EVOP er 50.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på EVOP?
EVOP opnåede en ATH-pris på 0.074445 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på EVOP?
EVOP så en ATL-pris på 0.0031876 USD.
Hvad er handelsvolumen for EVOP?
Direkte 24-timers handelsvolumen for EVOP er -- USD.
Bliver EVOP højere i år?
EVOP kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se EVOP prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

