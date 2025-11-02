Evolve PRO (EVOP) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.04260485 24H lav $ 0.0431647 24H høj All Time High $ 0.074445 Laveste pris $ 0.0031876 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) +0.35% Prisændring (7D) -2.26%

Evolve PRO (EVOP) realtidsprisen er $0.04309377. I løbet af de sidste 24 timer har EVOP handlet mellem et lavpunkt på $ 0.04260485 og et højdepunkt på $ 0.0431647, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. EVOPs højeste pris nogensinde er $ 0.074445, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.0031876.

Når det gælder kortsigtet performance, EVOP har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +0.35% i løbet af 24 timer og -2.26% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Evolve PRO (EVOP) Markedsinformation

Markedsværdi $ 2.15M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 2.15M Cirkulationsforsyning 50.00M Samlet Udbud 50,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Evolve PRO er $ 2.15M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af EVOP er 50.00M, med et samlet udbud på 50000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.15M.