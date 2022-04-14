Ethernity Chain (ERN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ethernity Chain (ERN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ethernity Chain (ERN) Information Welcome to the Future of Entertainment with Ethernity Chain! Initially launched as an NFT marketplace, Ethernity Chain has transformed into an ETH Layer 2 platform with enhanced AI-driven security, setting new standards for on-chain entertainment, all powered by $ERN. With the global entertainment and media market projected to reach $3.5 trillion by 2030, Ethernity Chain is positioned as the premier platform for global brands to transition their franchises onto the blockchain. Having already onboarded icons like Lionel Messi, Shaquille O'Neal, and Muhammad Ali, Ethernity Chain now focuses on the biggest entertainment franchises, offering a purpose-built platform with an industry-first built-in AI security model. Crafted through discussions with industry leaders, Ethernity Chain's Layer 2 solution boasts key features such as AI-enhanced security and DRM, easy integration with a plug-and-play toolkit, eco-friendly operations with reduced gas fees, and 100% EVM compatibility for seamless operations. Brands can leverage the Ethernity product suite and plug-and-play toolkit to develop next-gen Web3 applications spanning web3 games, digital collectibles, RWAs, and interactive media. Exciting launches are on the horizon, including the FanableApp RWA marketplace, the Exorians sci-fi franchise and Web3 game, and numerous third-party applications by industry-leading teams. Get ready to experience the future of entertainment with Ethernity Chain! Officiel hjemmeside: https://ethernity.io/ Køb ERN nu!

Ethernity Chain (ERN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ethernity Chain (ERN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 17.76M $ 17.76M $ 17.76M Samlet udbud $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Cirkulerende forsyning $ 24.03M $ 24.03M $ 24.03M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 22.18M $ 22.18M $ 22.18M Alle tiders Høj: $ 73.86 $ 73.86 $ 73.86 Alle tiders Lav: $ 0.722743 $ 0.722743 $ 0.722743 Nuværende pris: $ 0.736816 $ 0.736816 $ 0.736816 Få mere at vide om Ethernity Chain (ERN) pris

Ethernity Chain (ERN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ethernity Chain (ERN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ERN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ERN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ERN's tokenomics, kan du udforske ERN tokens live-pris!

ERN Prisprediktion Vil du vide, hvor ERN måske er på vej hen? Vores ERN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ERN Tokens prisprediktion nu!

