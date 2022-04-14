Elastos (ELA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Elastos (ELA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Elastos (ELA) Information "Founded by OS expert Rong Chen, Elastos is building the blockchain industry’s most comprehensive and interoperable open source platform. Using a hybrid consensus that combines the secure hashpower of Bitcoin and the democratic ideals of Delegated-Proof-of-Stake, the SmartWeb of Elastos is a suite of software for an entirely decentralized internet. Elastos employs not only blockchain technology, but a peer-to-peer network for communication, decentralized data storage services, and a decentralized ID (DID) system for all digital assets. With sidechains like Ethereum, Elastos is not merely the foundation for securing truly decentralized applications that can scale, it is the foundation for true data ownership. elastOS, the flagship product of the Elastos Smartweb, brings the entire decentralized ecosystem into a single App, currently available for Android and in development for both iOS and desktop. Elastos is also actively searching for both new and existing dApp projects through its Cyber Republic initiative. Cyber Republic possesses a community-governed grant fund designed to help startups and existing businesses explore blockchain. You can read more about Cyber Republic at https://www.cyberrepublic.org. Officiel hjemmeside: https://elastos.net/ Hvidbog: https://www.elastos.org/downloads/elastos_whitepaper_en.pdf Køb ELA nu!

Elastos (ELA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Elastos (ELA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 27.79M $ 27.79M $ 27.79M Samlet udbud $ 26.04M $ 26.04M $ 26.04M Cirkulerende forsyning $ 22.84M $ 22.84M $ 22.84M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 31.67M $ 31.67M $ 31.67M Alle tiders Høj: $ 89.14 $ 89.14 $ 89.14 Alle tiders Lav: $ 0.793867 $ 0.793867 $ 0.793867 Nuværende pris: $ 1.22 $ 1.22 $ 1.22 Få mere at vide om Elastos (ELA) pris

Elastos (ELA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Elastos (ELA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ELA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ELA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ELA's tokenomics, kan du udforske ELA tokens live-pris!

ELA Prisprediktion Vil du vide, hvor ELA måske er på vej hen? Vores ELA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ELA Tokens prisprediktion nu!

