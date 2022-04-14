Dynamic Crypto Index (DCI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Dynamic Crypto Index (DCI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Dynamic Crypto Index (DCI) Information DCI synthetically tracks the performance of the "Dynamic Crypto Index", a crypto index powered by machine learning and custom indicators, designed to dynamically assign weights to major cryptocurrencies based on market conditions. The DCI token represents a novel approach to digital asset investment, leveraging decentralized finance mechanisms to offer users exposure to the index's performance. Officiel hjemmeside: https://dcindex.io/ Hvidbog: https://dcindex.io/whitepaper

Dynamic Crypto Index (DCI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dynamic Crypto Index (DCI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.61M $ 1.61M $ 1.61M Samlet udbud $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 Cirkulerende forsyning $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.61M $ 1.61M $ 1.61M Alle tiders Høj: $ 18,373.68 $ 18,373.68 $ 18,373.68 Alle tiders Lav: $ 7,178.43 $ 7,178.43 $ 7,178.43 Nuværende pris: $ 10,712.83 $ 10,712.83 $ 10,712.83 Få mere at vide om Dynamic Crypto Index (DCI) pris

Dynamic Crypto Index (DCI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Dynamic Crypto Index (DCI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DCI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DCI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DCI's tokenomics, kan du udforske DCI tokens live-pris!

