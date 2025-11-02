Dvision Network (DVI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00546058 - $ 0.00737219
24H lav: $ 0.00546058
24H høj: $ 0.00737219
All Time High: $ 3.05
Laveste pris: $ 0.00415325
Prisændring (1H): -0.54%
Prisændring (1D): +10.25%
Prisændring (7D): +46.68%

Dvision Network (DVI) realtidsprisen er $0.0067237. I løbet af de sidste 24 timer har DVI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00546058 og et højdepunkt på $ 0.00737219, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DVIs højeste pris nogensinde er $ 3.05, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00415325.

Når det gælder kortsigtet performance, DVI har ændret sig med -0.54% i løbet af den sidste time, +10.25% i løbet af 24 timer og +46.68% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Dvision Network (DVI) Markedsinformation

Markedsværdi: $ 1.65M
Volumen (24 timer): --
Fuldt udvandet markedsværdi: $ 6.67M
Cirkulationsforsyning: 246.77M
Samlet Udbud: 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Dvision Network er $ 1.65M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DVI er 246.77M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 6.67M.