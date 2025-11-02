Dvision Network (DVI) Prisprediktion (USD)

Få Dvision Network prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget DVI vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på Dvision Network % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Forudsigelse Dvision Network Prisprediktion for 2025-2050 (USD) Dvision Network (DVI) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan Dvision Network potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.006484 i 2025. Dvision Network (DVI) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan Dvision Network potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.006808 i 2026. Dvision Network (DVI) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på DVI for 2027 være $ 0.007149 med en 10.25% vækstrate. Dvision Network (DVI) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på DVI i 2028 være $ 0.007506 med en 15.76% vækstrate. Dvision Network (DVI) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for DVI i 2029 være $ 0.007882 sammen med 21.55% vækstraten. Dvision Network (DVI) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for DVI i 2030 være $ 0.008276 sammen med 27.63% vækstraten. Dvision Network (DVI) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Dvision Network potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.013481. Dvision Network (DVI) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Dvision Network potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.021959. År Pris Vækst 2025 $ 0.006484 0.00%

2026 $ 0.006808 5.00%

2027 $ 0.007149 10.25%

2028 $ 0.007506 15.76%

2029 $ 0.007882 21.55%

2030 $ 0.008276 27.63%

2031 $ 0.008690 34.01%

2032 $ 0.009124 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 0.009580 47.75%

2034 $ 0.010059 55.13%

2035 $ 0.010562 62.89%

2036 $ 0.011091 71.03%

2037 $ 0.011645 79.59%

2038 $ 0.012227 88.56%

2039 $ 0.012839 97.99%

2040 $ 0.013481 107.89% Vis mere Kortsigtet Dvision Networkprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.006484 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.006485 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.006490 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.006511 0.41% Dvision Network (DVI) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på DVI for November 2, 2025(I dag) , er $0.006484 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. Dvision Network (DVI) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for DVI, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.006485 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. Dvision Network (DVI) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for DVI, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.006490 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. Dvision Network (DVI) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på DVI være $0.006511 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel Dvision Network prisstatistik Nuværende pris ---- -- Prisændring (24 T) -- Markedsværdi $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M Cirkulationsforsyning 246.77M 246.77M 246.77M Volumen (24 timer) ---- -- Volumen (24 timer) -- Den seneste DVI pris er --. Den har en 24-timers ændring på 0.00%, med en 24-timers handelsvolumen på --. Desuden har DVI et cirkulerende forsyning på 246.77M og en samlet markedsværdi på $ 1.60M. Se live DVI pris

Dvision Network Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på Dvision Network-siden med livepriser er den aktuelle pris på Dvision Network 0.006484USD. Det cirkulerende udbud af Dvision Network(DVI) er 246.77M DVI , hvilket giver det en markedsværdi på $1,601,693 . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer 3.97% $ 0.000247 $ 0.007372 $ 0.005460

7 dage 42.65% $ 0.002765 $ 0.007197 $ 0.004347

30 dage 14.38% $ 0.000932 $ 0.007197 $ 0.004347 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har Dvision Network vist en prisbevægelse på $0.000247 , hvilket svarer til en værdiændring på 3.97% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev Dvision Network handlet til en højeste værdi på $0.007197 og en laveste værdi på $0.004347 . Den havde oplevet en prisændring på 42.65% . Denne seneste tendens viser DVIs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har Dvision Network oplevet en ændring på 14.38% , hvilket svarer til cirka $0.000932 i værdi. Det tyder på, at DVI kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid.

Hvordan fungerer Dvision Network (DVI )-prisforudsigelsesmodulet? Dvision Network-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på DVI baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for Dvision Network over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på DVI, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på Dvision Network. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for DVI. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af DVI for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for Dvision Network.

Hvorfor er DVI prisforudsigelse vigtig?

DVI Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er DVI værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil DVI opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for DVI næste måned? Ifølge Dvision Network (DVI) prisprediktionsværktøjet vil den forventede DVI pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 DVI koste i 2026? Prisen på 1 Dvision Network (DVI) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil DVI stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på DVI i 2027? Dvision Network (DVI) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 DVI i 2027. Hvad er det anslåede prismål for DVI i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil Dvision Network (DVI) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for DVI i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil Dvision Network (DVI) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 DVI koste i 2030? Prisen på 1 Dvision Network (DVI) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil DVI stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er DVI prisforudsigelsen for 2040? Dvision Network (DVI) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 DVI i 2040. Tilmeld dig nu