Drop Staked ATOM (DATOM) Information Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido, deployed as an Integrated App on Neutron. Drop allows a user to liquid-stake various Interchain assets (such as ATOM, TIA, etc.) and provides a huge variety of highly efficient use cases for the se assets, coming from a deeply integrated DeFi ecosystem. In addition to that, Drop allows users migrate their stake from a native staking position with a validator to a liquid position seamlessly, without having to wait for the unbonding period.

Drop Staked ATOM (DATOM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Drop Staked ATOM (DATOM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.18M $ 9.18M $ 9.18M Samlet udbud $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M Cirkulerende forsyning $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.18M $ 9.18M $ 9.18M Alle tiders Høj: $ 12.0 $ 12.0 $ 12.0 Alle tiders Lav: $ 0.438175 $ 0.438175 $ 0.438175 Nuværende pris: $ 5.27 $ 5.27 $ 5.27 Få mere at vide om Drop Staked ATOM (DATOM) pris

Drop Staked ATOM (DATOM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Drop Staked ATOM (DATOM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DATOM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DATOM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DATOM's tokenomics, kan du udforske DATOM tokens live-pris!

