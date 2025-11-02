DROP (DROP) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 5.62 24H høj $ 5.67 All Time High $ 19.91 Laveste pris $ 1.73 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -0.27% Prisændring (7D) -31.20%

DROP (DROP) realtidsprisen er $5.65. I løbet af de sidste 24 timer har DROP handlet mellem et lavpunkt på $ 5.62 og et højdepunkt på $ 5.67, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DROPs højeste pris nogensinde er $ 19.91, mens den laveste pris nogensinde er $ 1.73.

Når det gælder kortsigtet performance, DROP har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -0.27% i løbet af 24 timer og -31.20% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

DROP (DROP) Markedsinformation

Markedsværdi $ 5.59M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 5.59M Cirkulationsforsyning 989.17K Samlet Udbud 989,171.005474

Den nuværende markedsværdi på DROP er $ 5.59M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DROP er 989.17K, med et samlet udbud på 989171.005474. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 5.59M.