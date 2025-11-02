DOUBT (DOUBT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00517275 $ 0.00517275 $ 0.00517275 24H lav $ 0.00563906 $ 0.00563906 $ 0.00563906 24H høj 24H lav $ 0.00517275$ 0.00517275 $ 0.00517275 24H høj $ 0.00563906$ 0.00563906 $ 0.00563906 All Time High $ 0.0090364$ 0.0090364 $ 0.0090364 Laveste pris $ 0.00482898$ 0.00482898 $ 0.00482898 Prisændring (1H) -0.20% Prisændring (1D) -3.71% Prisændring (7D) -4.32% Prisændring (7D) -4.32%

DOUBT (DOUBT) realtidsprisen er $0.00540256. I løbet af de sidste 24 timer har DOUBT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00517275 og et højdepunkt på $ 0.00563906, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DOUBTs højeste pris nogensinde er $ 0.0090364, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00482898.

Når det gælder kortsigtet performance, DOUBT har ændret sig med -0.20% i løbet af den sidste time, -3.71% i løbet af 24 timer og -4.32% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

DOUBT (DOUBT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 5.13M$ 5.13M $ 5.13M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 5.13M$ 5.13M $ 5.13M Cirkulationsforsyning 950.00M 950.00M 950.00M Samlet Udbud 950,000,000.0 950,000,000.0 950,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på DOUBT er $ 5.13M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DOUBT er 950.00M, med et samlet udbud på 950000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 5.13M.