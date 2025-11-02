UdvekslingDEX+
Den direkte DOUBT pris i dag er 0.00540256 USD. Følg med i realtid DOUBT til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk DOUBT prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om DOUBT

DOUBT Prisinfo

Hvad er DOUBT

DOUBT Officiel hjemmeside

DOUBT Tokenomics

DOUBT Prisprognose

DOUBT Logo

DOUBT Pris (DOUBT)

Ikke noteret

1 DOUBT til USD direkte pris:

$0.00540502
$0.00540502
-3.30%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
DOUBT (DOUBT) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:27:44 (UTC+8)

DOUBT (DOUBT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00517275
$ 0.00517275
24H lav
$ 0.00563906
$ 0.00563906
24H høj

$ 0.00517275
$ 0.00517275

$ 0.00563906
$ 0.00563906

$ 0.0090364
$ 0.0090364

$ 0.00482898
$ 0.00482898

-0.20%

-3.71%

-4.32%

-4.32%

DOUBT (DOUBT) realtidsprisen er $0.00540256. I løbet af de sidste 24 timer har DOUBT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00517275 og et højdepunkt på $ 0.00563906, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DOUBTs højeste pris nogensinde er $ 0.0090364, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00482898.

Når det gælder kortsigtet performance, DOUBT har ændret sig med -0.20% i løbet af den sidste time, -3.71% i løbet af 24 timer og -4.32% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

DOUBT (DOUBT) Markedsinformation

$ 5.13M
$ 5.13M

--
--

$ 5.13M
$ 5.13M

950.00M
950.00M

950,000,000.0
950,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på DOUBT er $ 5.13M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DOUBT er 950.00M, med et samlet udbud på 950000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 5.13M.

DOUBT (DOUBT) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af DOUBT til USD $ -0.000208577013561202.
I de sidste 30 dage var prisændringen af DOUBT til USD $ -0.0005278333.
I de sidste 60 dage var prisændringen af DOUBT til USD $ -0.0009036970.
I de sidste 90 dage var prisændringen af DOUBT til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.000208577013561202-3.71%
30 dage$ -0.0005278333-9.77%
60 dage$ -0.0009036970-16.72%
90 dage$ 0--

Hvad er DOUBT (DOUBT)

DOUBT is a meme cryptocurrency token on the PulseChain blockchain. The classic "X" for Doubt meme is now reimagined and powered by the greenest logo in crypto, the "X" from Incentive token, a reward token given to LP farmers on the PulseChain network.

Launched on February 2, 2025, it has the contract address 0x6ba0876e30CcE2A9AfC4B82D8BD8A8349DF4Ca96

The project includes community activities such as giveaways, meme contests, music videos featuring ecosystem tokens, milestone celebrations and detective themed cases. It is listed on platforms like LibertySwap for cross-chain access and maintains liquidity pools paired with $INC. As of August 2025, it has over 1,300 followers on X and engages in promotional content within the PulseChain network.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

DOUBT (DOUBT) Ressource

Officiel hjemmeside

DOUBT Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil DOUBT (DOUBT) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine DOUBT (DOUBT) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for DOUBT.

Tjek DOUBT prisprediktion nu!

DOUBT til lokale valutaer

DOUBT (DOUBT) Tokenomics

At forstå tokenomics for DOUBT (DOUBT) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om DOUBT Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om DOUBT (DOUBT)

Hvor meget er DOUBT (DOUBT) værd i dag?
Den direkte DOUBT pris i USD er 0.00540256 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle DOUBT til USD pris?
Den aktuelle pris på DOUBTtil USD er $ 0.00540256. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af DOUBT?
Markedsværdien for DOUBT er $ 5.13M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af DOUBT?
Den cirkulerende forsyning af DOUBT er 950.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på DOUBT?
DOUBT opnåede en ATH-pris på 0.0090364 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på DOUBT?
DOUBT så en ATL-pris på 0.00482898 USD.
Hvad er handelsvolumen for DOUBT?
Direkte 24-timers handelsvolumen for DOUBT er -- USD.
Bliver DOUBT højere i år?
DOUBT kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se DOUBT prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:27:44 (UTC+8)

DOUBT (DOUBT) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

$110,064.49

$3,872.91

$0.02854

$186.29

$1.0003

$110,064.49

$3,872.91

$186.29

$73.35

$19.888

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.07646

$0.000000000000000000000017

$0.000367

$0.00005239

$0.0022

$0.0031378

