Docker (DOCKERZXBT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00373579 $ 0.00373579 $ 0.00373579 24H lav $ 0.00555173 $ 0.00555173 $ 0.00555173 24H høj 24H lav $ 0.00373579$ 0.00373579 $ 0.00373579 24H høj $ 0.00555173$ 0.00555173 $ 0.00555173 All Time High $ 0.00981968$ 0.00981968 $ 0.00981968 Laveste pris $ 0.00078011$ 0.00078011 $ 0.00078011 Prisændring (1H) -0.06% Prisændring (1D) +18.60% Prisændring (7D) -5.11% Prisændring (7D) -5.11%

Docker (DOCKERZXBT) realtidsprisen er $0.00489882. I løbet af de sidste 24 timer har DOCKERZXBT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00373579 og et højdepunkt på $ 0.00555173, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DOCKERZXBTs højeste pris nogensinde er $ 0.00981968, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00078011.

Når det gælder kortsigtet performance, DOCKERZXBT har ændret sig med -0.06% i løbet af den sidste time, +18.60% i løbet af 24 timer og -5.11% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Docker (DOCKERZXBT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 4.76M$ 4.76M $ 4.76M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 4.90M$ 4.90M $ 4.90M Cirkulationsforsyning 972.14M 972.14M 972.14M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Docker er $ 4.76M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DOCKERZXBT er 972.14M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 4.90M.