DLMM (DLMM) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 24H lav $ 0 24H høj All Time High $ 0.00177886 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) -1.10% Prisændring (1D) -12.74% Prisændring (7D) -3.31%

DLMM (DLMM) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har DLMM handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DLMMs højeste pris nogensinde er $ 0.00177886, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, DLMM har ændret sig med -1.10% i løbet af den sidste time, -12.74% i løbet af 24 timer og -3.31% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

DLMM (DLMM) Markedsinformation

Markedsværdi $ 545.92K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 614.39K Cirkulationsforsyning 773.36M Samlet Udbud 870,359,404.9232886

Den nuværende markedsværdi på DLMM er $ 545.92K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DLMM er 773.36M, med et samlet udbud på 870359404.9232886. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 614.39K.