24-timers prisændringsområde: $ 0.00003233 24H lav $ 0.0000332 24H høj Laveste pris $ 0.00003077 All Time High $ 0.00064411 Prisændring (1H) +0.30% Prisændring (1D) -2.06% Prisændring (7D) -2.40%

dihcoin (DIH) realtidsprisen er $0.00003251. I løbet af de sidste 24 timer har DIH handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00003233 og et højdepunkt på $ 0.0000332, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DIHs højeste pris nogensinde er $ 0.00064411, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00003077.

Når det gælder kortsigtet performance, DIH har ændret sig med +0.30% i løbet af den sidste time, -2.06% i løbet af 24 timer og -2.40% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

dihcoin (DIH) Markedsinformation

Markedsværdi $ 32.47K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 32.47K Cirkulationsforsyning 998.75M Samlet Udbud 998,746,686.058536

Den nuværende markedsværdi på dihcoin er $ 32.47K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DIH er 998.75M, med et samlet udbud på 998746686.058536. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 32.47K.