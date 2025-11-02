DickStrategy (DICKSTR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00115504 $ 0.00115504 $ 0.00115504 24H lav $ 0.00117835 $ 0.00117835 $ 0.00117835 24H høj 24H lav $ 0.00115504$ 0.00115504 $ 0.00115504 24H høj $ 0.00117835$ 0.00117835 $ 0.00117835 All Time High $ 0.01084287$ 0.01084287 $ 0.01084287 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.11% Prisændring (1D) -0.76% Prisændring (7D) +1.09% Prisændring (7D) +1.09%

DickStrategy (DICKSTR) realtidsprisen er $0.00115629. I løbet af de sidste 24 timer har DICKSTR handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00115504 og et højdepunkt på $ 0.00117835, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DICKSTRs højeste pris nogensinde er $ 0.01084287, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, DICKSTR har ændret sig med +0.11% i løbet af den sidste time, -0.76% i løbet af 24 timer og +1.09% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

DickStrategy (DICKSTR) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Cirkulationsforsyning 939.55M 939.55M 939.55M Samlet Udbud 939,554,549.4552867 939,554,549.4552867 939,554,549.4552867

Den nuværende markedsværdi på DickStrategy er $ 1.09M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DICKSTR er 939.55M, med et samlet udbud på 939554549.4552867. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.09M.