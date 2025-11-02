UdvekslingDEX+
Den direkte Dessistant by Virtuals pris i dag er 0.00031894 USD. Følg med i realtid DESS til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk DESS prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Dessistant by Virtuals Pris (DESS)

1 DESS til USD direkte pris:

$0.00031894
+13.60%1D
Dessistant by Virtuals (DESS) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:31:09 (UTC+8)

Dessistant by Virtuals (DESS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00027368
24H lav
$ 0.00035849
24H høj

$ 0.00027368
$ 0.00035849
$ 0.00089122
$ 0.00006191
-2.33%

+13.66%

+135.31%

+135.31%

Dessistant by Virtuals (DESS) realtidsprisen er $0.00031894. I løbet af de sidste 24 timer har DESS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00027368 og et højdepunkt på $ 0.00035849, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DESSs højeste pris nogensinde er $ 0.00089122, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00006191.

Når det gælder kortsigtet performance, DESS har ændret sig med -2.33% i løbet af den sidste time, +13.66% i løbet af 24 timer og +135.31% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Dessistant by Virtuals (DESS) Markedsinformation

$ 161.53K
--
$ 318.80K
506.69M
1,000,000,000.0
Den nuværende markedsværdi på Dessistant by Virtuals er $ 161.53K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DESS er 506.69M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 318.80K.

Dessistant by Virtuals (DESS) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Dessistant by Virtuals til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Dessistant by Virtuals til USD $ +0.0003444146.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Dessistant by Virtuals til USD $ +0.0001475653.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Dessistant by Virtuals til USD $ +0.00002885335709123563.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+13.66%
30 dage$ +0.0003444146+107.99%
60 dage$ +0.0001475653+46.27%
90 dage$ +0.00002885335709123563+9.95%

Hvad er Dessistant by Virtuals (DESS)

Through its innovative ai driven market making infrastructure, dessistant offers automated strategies. It executes real-time buy and sell orders with millisecond precision, sniping large trades or sudden price shifts as they happen. Dessistant turns any user into an autonomous market maker, letting them script strategies, automate execution, and monitor markets 24/7. Just set your rules once the agent adapts on-chain. developed by a proven team with multiple hackathon awards

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Dessistant by Virtuals Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Dessistant by Virtuals (DESS) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Dessistant by Virtuals (DESS) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Dessistant by Virtuals.

Tjek Dessistant by Virtuals prisprediktion nu!

Dessistant by Virtuals (DESS) Tokenomics

At forstå tokenomics for Dessistant by Virtuals (DESS) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om DESS Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Dessistant by Virtuals (DESS)

Hvor meget er Dessistant by Virtuals (DESS) værd i dag?
Den direkte DESS pris i USD er 0.00031894 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle DESS til USD pris?
Den aktuelle pris på DESStil USD er $ 0.00031894. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Dessistant by Virtuals?
Markedsværdien for DESS er $ 161.53K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af DESS?
Den cirkulerende forsyning af DESS er 506.69M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på DESS?
DESS opnåede en ATH-pris på 0.00089122 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på DESS?
DESS så en ATL-pris på 0.00006191 USD.
Hvad er handelsvolumen for DESS?
Direkte 24-timers handelsvolumen for DESS er -- USD.
Bliver DESS højere i år?
DESS kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se DESS prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Dessistant by Virtuals (DESS) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

