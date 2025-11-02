Dessistant by Virtuals (DESS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00027368 $ 0.00027368 $ 0.00027368 24H lav $ 0.00035849 $ 0.00035849 $ 0.00035849 24H høj 24H lav $ 0.00027368$ 0.00027368 $ 0.00027368 24H høj $ 0.00035849$ 0.00035849 $ 0.00035849 All Time High $ 0.00089122$ 0.00089122 $ 0.00089122 Laveste pris $ 0.00006191$ 0.00006191 $ 0.00006191 Prisændring (1H) -2.33% Prisændring (1D) +13.66% Prisændring (7D) +135.31% Prisændring (7D) +135.31%

Dessistant by Virtuals (DESS) realtidsprisen er $0.00031894. I løbet af de sidste 24 timer har DESS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00027368 og et højdepunkt på $ 0.00035849, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DESSs højeste pris nogensinde er $ 0.00089122, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00006191.

Når det gælder kortsigtet performance, DESS har ændret sig med -2.33% i løbet af den sidste time, +13.66% i løbet af 24 timer og +135.31% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Dessistant by Virtuals (DESS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 161.53K$ 161.53K $ 161.53K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 318.80K$ 318.80K $ 318.80K Cirkulationsforsyning 506.69M 506.69M 506.69M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Dessistant by Virtuals er $ 161.53K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DESS er 506.69M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 318.80K.