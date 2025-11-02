Dessistant by Virtuals (DESS) Prisprediktion (USD)

Få Dessistant by Virtuals prisprediktioner for 2026, 2027, 2028, 2030 og meget mere. Forudsig, hvor meget DESS vil vokse de næste 5 år eller mere. Forudsig øjeblikkeligt fremtidige prisscenarier baseret på markedstendenser og -stemning.

Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på Dessistant by Virtuals % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Forudsigelse Dessistant by Virtuals Prisprediktion for 2025-2050 (USD) Dessistant by Virtuals (DESS) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan Dessistant by Virtuals potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.000298 i 2025. Dessistant by Virtuals (DESS) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan Dessistant by Virtuals potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000313 i 2026. Dessistant by Virtuals (DESS) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på DESS for 2027 være $ 0.000329 med en 10.25% vækstrate. Dessistant by Virtuals (DESS) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på DESS i 2028 være $ 0.000345 med en 15.76% vækstrate. Dessistant by Virtuals (DESS) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for DESS i 2029 være $ 0.000362 sammen med 21.55% vækstraten. Dessistant by Virtuals (DESS) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for DESS i 2030 være $ 0.000381 sammen med 27.63% vækstraten. Dessistant by Virtuals (DESS) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Dessistant by Virtuals potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.000620. Dessistant by Virtuals (DESS) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Dessistant by Virtuals potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001011. År Pris Vækst 2025 $ 0.000298 0.00%

2026 $ 0.000313 5.00%

2027 $ 0.000329 10.25%

2028 $ 0.000345 15.76%

2029 $ 0.000362 21.55%

2030 $ 0.000381 27.63%

2031 $ 0.000400 34.01%

2032 $ 0.000420 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 0.000441 47.75%

2034 $ 0.000463 55.13%

2035 $ 0.000486 62.89%

2036 $ 0.000510 71.03%

2037 $ 0.000536 79.59%

2038 $ 0.000563 88.56%

2039 $ 0.000591 97.99%

2040 $ 0.000620 107.89% Vis mere Kortsigtet Dessistant by Virtualsprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.000298 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.000298 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.000298 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.000299 0.41% Dessistant by Virtuals (DESS) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på DESS for November 2, 2025(I dag) , er $0.000298 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. Dessistant by Virtuals (DESS) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for DESS, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.000298 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. Dessistant by Virtuals (DESS) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for DESS, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.000298 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. Dessistant by Virtuals (DESS) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på DESS være $0.000299 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel Dessistant by Virtuals prisstatistik Nuværende pris ---- -- Prisændring (24 T) -- Markedsværdi $ 151.32K$ 151.32K $ 151.32K Cirkulationsforsyning 506.73M 506.73M 506.73M Volumen (24 timer) ---- -- Volumen (24 timer) -- Den seneste DESS pris er --. Den har en 24-timers ændring på 0.00%, med en 24-timers handelsvolumen på --. Desuden har DESS et cirkulerende forsyning på 506.73M og en samlet markedsværdi på $ 151.32K. Se live DESS pris

Dessistant by Virtuals Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på Dessistant by Virtuals-siden med livepriser er den aktuelle pris på Dessistant by Virtuals 0.000298USD. Det cirkulerende udbud af Dessistant by Virtuals(DESS) er 506.73M DESS , hvilket giver det en markedsværdi på $151,318 . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer -7.65% $ 0 $ 0.000358 $ 0.000292

7 dage 138.25% $ 0.000412 $ 0.000440 $ 0.000124

30 dage 101.73% $ 0.000303 $ 0.000440 $ 0.000124 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har Dessistant by Virtuals vist en prisbevægelse på $0 , hvilket svarer til en værdiændring på -7.65% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev Dessistant by Virtuals handlet til en højeste værdi på $0.000440 og en laveste værdi på $0.000124 . Den havde oplevet en prisændring på 138.25% . Denne seneste tendens viser DESSs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har Dessistant by Virtuals oplevet en ændring på 101.73% , hvilket svarer til cirka $0.000303 i værdi. Det tyder på, at DESS kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid.

Hvordan fungerer Dessistant by Virtuals (DESS )-prisforudsigelsesmodulet? Dessistant by Virtuals-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på DESS baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for Dessistant by Virtuals over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på DESS, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på Dessistant by Virtuals. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for DESS. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af DESS for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for Dessistant by Virtuals.

Hvorfor er DESS prisforudsigelse vigtig?

DESS Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er DESS værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil DESS opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for DESS næste måned? Ifølge Dessistant by Virtuals (DESS) prisprediktionsværktøjet vil den forventede DESS pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 DESS koste i 2026? Prisen på 1 Dessistant by Virtuals (DESS) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil DESS stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på DESS i 2027? Dessistant by Virtuals (DESS) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 DESS i 2027. Hvad er det anslåede prismål for DESS i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil Dessistant by Virtuals (DESS) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for DESS i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil Dessistant by Virtuals (DESS) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 DESS koste i 2030? Prisen på 1 Dessistant by Virtuals (DESS) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil DESS stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er DESS prisforudsigelsen for 2040? Dessistant by Virtuals (DESS) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 DESS i 2040.