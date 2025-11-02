DegeCoin ($DEGE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00042183 $ 0.00042183 $ 0.00042183 24H lav $ 0.00048901 $ 0.00048901 $ 0.00048901 24H høj 24H lav $ 0.00042183$ 0.00042183 $ 0.00042183 24H høj $ 0.00048901$ 0.00048901 $ 0.00048901 All Time High $ 0.064437$ 0.064437 $ 0.064437 Laveste pris $ 0.00024863$ 0.00024863 $ 0.00024863 Prisændring (1H) -1.45% Prisændring (1D) +10.72% Prisændring (7D) +42.45% Prisændring (7D) +42.45%

DegeCoin ($DEGE) realtidsprisen er $0.00046732. I løbet af de sidste 24 timer har $DEGE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00042183 og et højdepunkt på $ 0.00048901, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. $DEGEs højeste pris nogensinde er $ 0.064437, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00024863.

Når det gælder kortsigtet performance, $DEGE har ændret sig med -1.45% i løbet af den sidste time, +10.72% i løbet af 24 timer og +42.45% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

DegeCoin ($DEGE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 467.03K$ 467.03K $ 467.03K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 467.03K$ 467.03K $ 467.03K Cirkulationsforsyning 999.39M 999.39M 999.39M Samlet Udbud 999,393,568.141618 999,393,568.141618 999,393,568.141618

Den nuværende markedsværdi på DegeCoin er $ 467.03K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af $DEGE er 999.39M, med et samlet udbud på 999393568.141618. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 467.03K.