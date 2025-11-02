DeFrogs (DEFROGS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 42.96 $ 42.96 $ 42.96 24H lav $ 43.6 $ 43.6 $ 43.6 24H høj 24H lav $ 42.96$ 42.96 $ 42.96 24H høj $ 43.6$ 43.6 $ 43.6 All Time High $ 3,930.55$ 3,930.55 $ 3,930.55 Laveste pris $ 34.07$ 34.07 $ 34.07 Prisændring (1H) +0.13% Prisændring (1D) +0.28% Prisændring (7D) -1.82% Prisændring (7D) -1.82%

DeFrogs (DEFROGS) realtidsprisen er $43.32. I løbet af de sidste 24 timer har DEFROGS handlet mellem et lavpunkt på $ 42.96 og et højdepunkt på $ 43.6, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DEFROGSs højeste pris nogensinde er $ 3,930.55, mens den laveste pris nogensinde er $ 34.07.

Når det gælder kortsigtet performance, DEFROGS har ændret sig med +0.13% i løbet af den sidste time, +0.28% i løbet af 24 timer og -1.82% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

DeFrogs (DEFROGS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 433.27K$ 433.27K $ 433.27K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 433.27K$ 433.27K $ 433.27K Cirkulationsforsyning 10.00K 10.00K 10.00K Samlet Udbud 10,000.0 10,000.0 10,000.0

Den nuværende markedsværdi på DeFrogs er $ 433.27K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DEFROGS er 10.00K, med et samlet udbud på 10000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 433.27K.