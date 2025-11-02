UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Decentral Mining Protocol pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid DMP til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk DMP prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Decentral Mining Protocol pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid DMP til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk DMP prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om DMP

DMP Prisinfo

Hvad er DMP

DMP Officiel hjemmeside

DMP Tokenomics

DMP Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Decentral Mining Protocol Logo

Decentral Mining Protocol Pris (DMP)

Ikke noteret

1 DMP til USD direkte pris:

--
----
0.00%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Decentral Mining Protocol (DMP) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 12:50:57 (UTC+8)

Decentral Mining Protocol (DMP) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00156132
$ 0.00156132$ 0.00156132

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.80%

+0.80%

Decentral Mining Protocol (DMP) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har DMP handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DMPs højeste pris nogensinde er $ 0.00156132, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, DMP har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og +0.80% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Decentral Mining Protocol (DMP) Markedsinformation

$ 18.00K
$ 18.00K$ 18.00K

--
----

$ 18.00K
$ 18.00K$ 18.00K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Decentral Mining Protocol er $ 18.00K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DMP er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 18.00K.

Decentral Mining Protocol (DMP) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Decentral Mining Protocol til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Decentral Mining Protocol til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Decentral Mining Protocol til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Decentral Mining Protocol til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0--
30 dage$ 0-8.97%
60 dage$ 0-9.15%
90 dage$ 0--

Hvad er Decentral Mining Protocol (DMP)

Decentral Mining Protocol(DMP) is a decentralized mining infrastructure that empowers anyone with a GPU to mine Bitcoin collaboratively. By tokenizing GPU hashrate and distributing BTC rewards on-chain, DMP transforms mining into a community-first, real-world asset (RWA) experience.

Bitcoin, originally designed as a decentralized financial system, has ironically become increasingly centralized in its mining layer. Access to efficient mining hardware (ASICs), cheap electricity, and large-scale mining farms has led to an exclusionary ecosystem where regular users cannot meaningfully participate.

Meanwhile, there are hundreds of millions of underutilized GPUs globally—on gaming rigs, home desktops, and cloud servers. These devices are powerful enough to contribute to hash-based computational work when aggregated.

DMP is built to capture this idle GPU compute and convert it into Bitcoin mining power, while ensuring every contributor receives a share of the BTC rewards generated by the network.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Decentral Mining Protocol (DMP) Ressource

Officiel hjemmeside

Decentral Mining Protocol Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Decentral Mining Protocol (DMP) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Decentral Mining Protocol (DMP) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Decentral Mining Protocol.

Tjek Decentral Mining Protocol prisprediktion nu!

DMP til lokale valutaer

Decentral Mining Protocol (DMP) Tokenomics

At forstå tokenomics for Decentral Mining Protocol (DMP) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om DMP Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Decentral Mining Protocol (DMP)

Hvor meget er Decentral Mining Protocol (DMP) værd i dag?
Den direkte DMP pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle DMP til USD pris?
Den aktuelle pris på DMPtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Decentral Mining Protocol?
Markedsværdien for DMP er $ 18.00K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af DMP?
Den cirkulerende forsyning af DMP er 1.00B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på DMP?
DMP opnåede en ATH-pris på 0.00156132 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på DMP?
DMP så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for DMP?
Direkte 24-timers handelsvolumen for DMP er -- USD.
Bliver DMP højere i år?
DMP kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se DMP prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 12:50:57 (UTC+8)

Decentral Mining Protocol (DMP) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,509.82
$110,509.82$110,509.82

+0.20%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,901.90
$3,901.90$3,901.90

+0.16%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02835
$0.02835$0.02835

-5.65%

Solana Logo

Solana

SOL

$187.44
$187.44$187.44

+0.54%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

-0.01%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,509.82
$110,509.82$110,509.82

+0.20%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,901.90
$3,901.90$3,901.90

+0.16%

Solana Logo

Solana

SOL

$187.44
$187.44$187.44

+0.54%

DASH Logo

DASH

DASH

$72.70
$72.70$72.70

+2.52%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.292
$19.292$19.292

+0.97%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.06834
$0.06834$0.06834

+36.68%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000015
$0.000000000000000000000015$0.000000000000000000000015

+200.00%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0024
$0.0024$0.0024

+84.61%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000295
$0.000295$0.000295

+72.51%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0034231
$0.0034231$0.0034231

+67.82%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00004899
$0.00004899$0.00004899

+66.51%