Dayhub (DAY) Information Dayhub is the first ecosystem that revolutionizes funded trading using Blockchain transparency and fairness. Traders who pass a skills challenge gain access to substantial capital. Through blockchain and perpetual DEXs, Dayhub ensures fair profit distribution, contrasting from traditional centralized firms. Dayhub transforms industry utilising blockchain technology and decentralization. Funded trading allows traders to access significant capital provided by a firm, often up to several hundred thousand dollars. To qualify, traders must first pay a fee to enter a trading test called a challenge, which has specific rules and objectives. If they achieve the target without breaking any rules, they receive the funding. Continued trading must adhere to the firm’s guidelines, and any violation results in loss of access to the funds. Dayhub is revolutionizing the funded trading industry by creating a decentralized ecosystem where traders, after passing a skills test known as the challenge, can receive up to hundreds of thousands of dollars in trading capital. Unlike traditional centralized firms, Dayhub ensures a fair distribution of profits between organizers and traders through blockchain technology and the development of perpetual DEXs. Officiel hjemmeside: https://dayhub.io/ Hvidbog: https://docs.dayhub.io/ Køb DAY nu!

Dayhub (DAY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dayhub (DAY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.01M $ 3.01M $ 3.01M Samlet udbud $ 819.06M $ 819.06M $ 819.06M Cirkulerende forsyning $ 481.25M $ 481.25M $ 481.25M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.11M $ 5.11M $ 5.11M Alle tiders Høj: $ 0.00758727 $ 0.00758727 $ 0.00758727 Alle tiders Lav: $ 0.00549307 $ 0.00549307 $ 0.00549307 Nuværende pris: $ 0.00624444 $ 0.00624444 $ 0.00624444 Få mere at vide om Dayhub (DAY) pris

Dayhub (DAY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Dayhub (DAY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DAY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DAY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DAY's tokenomics, kan du udforske DAY tokens live-pris!

