CreatorDAO (CREATOR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00477997 $ 0.00477997 $ 0.00477997 24H lav $ 0.00520155 $ 0.00520155 $ 0.00520155 24H høj 24H lav $ 0.00477997$ 0.00477997 $ 0.00477997 24H høj $ 0.00520155$ 0.00520155 $ 0.00520155 All Time High $ 0.02225446$ 0.02225446 $ 0.02225446 Laveste pris $ 0.00269697$ 0.00269697 $ 0.00269697 Prisændring (1H) +0.02% Prisændring (1D) -4.37% Prisændring (7D) -21.69% Prisændring (7D) -21.69%

CreatorDAO (CREATOR) realtidsprisen er $0.00478928. I løbet af de sidste 24 timer har CREATOR handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00477997 og et højdepunkt på $ 0.00520155, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CREATORs højeste pris nogensinde er $ 0.02225446, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00269697.

Når det gælder kortsigtet performance, CREATOR har ændret sig med +0.02% i løbet af den sidste time, -4.37% i løbet af 24 timer og -21.69% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

CreatorDAO (CREATOR) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 4.79M$ 4.79M $ 4.79M Cirkulationsforsyning 238.80M 238.80M 238.80M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på CreatorDAO er $ 1.14M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CREATOR er 238.80M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 4.79M.