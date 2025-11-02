Craft Engine (CRAFT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00120432 $ 0.00120432 $ 0.00120432 24H lav $ 0.00122266 $ 0.00122266 $ 0.00122266 24H høj 24H lav $ 0.00120432$ 0.00120432 $ 0.00120432 24H høj $ 0.00122266$ 0.00122266 $ 0.00122266 All Time High $ 0.00321117$ 0.00321117 $ 0.00321117 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.06% Prisændring (1D) -0.32% Prisændring (7D) -0.13% Prisændring (7D) -0.13%

Craft Engine (CRAFT) realtidsprisen er $0.00120726. I løbet af de sidste 24 timer har CRAFT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00120432 og et højdepunkt på $ 0.00122266, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CRAFTs højeste pris nogensinde er $ 0.00321117, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, CRAFT har ændret sig med -0.06% i løbet af den sidste time, -0.32% i løbet af 24 timer og -0.13% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Craft Engine (CRAFT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 89.40K$ 89.40K $ 89.40K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 120.81K$ 120.81K $ 120.81K Cirkulationsforsyning 74.00M 74.00M 74.00M Samlet Udbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Craft Engine er $ 89.40K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CRAFT er 74.00M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 120.81K.