Indtast et tal mellem -100 og 1,000 for at forudsige prisen på Craft Engine % Beregne *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisprediktioner er baseret på brugerinput. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Forudsigelse Craft Engine Prisprediktion for 2025-2050 (USD) Craft Engine (CRAFT) Prisprediktion for 2025 (i år) Baseret på din forudsigelse kan Craft Engine potentielt se en vækst på 0.00%. Det kan nå en handelspris på $ 0.001207 i 2025. Craft Engine (CRAFT) Prisprediktion for 2026 (næste år) Baseret på din forudsigelse kan Craft Engine potentielt se en vækst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001267 i 2026. Craft Engine (CRAFT) Prisprediktion for 2027 (om 2 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på CRAFT for 2027 være $ 0.001331 med en 10.25% vækstrate. Craft Engine (CRAFT) Prisprediktion for 2028 (om 3 år) Ifølge prisprediktionsmodulet vil den forventede fremtidige pris på CRAFT i 2028 være $ 0.001397 med en 15.76% vækstrate. Craft Engine (CRAFT) Prisprediktion for 2029 (om 4 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for CRAFT i 2029 være $ 0.001467 sammen med 21.55% vækstraten. Craft Engine (CRAFT) Prisprediktion for 2030 (om 5 år) Efter prisprediktionsmodulet ovenfor vil målprisen for CRAFT i 2030 være $ 0.001541 sammen med 27.63% vækstraten. Craft Engine (CRAFT) Prisprediktion for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Craft Engine potentielt se en vækst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002510. Craft Engine (CRAFT) Prisprediktion for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Craft Engine potentielt se en vækst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.004089. År Pris Vækst 2025 $ 0.001207 0.00%

2026 $ 0.001267 5.00%

2027 $ 0.001331 10.25%

2028 $ 0.001397 15.76%

2029 $ 0.001467 21.55%

2030 $ 0.001541 27.63%

2031 $ 0.001618 34.01%

2032 $ 0.001699 40.71% År Pris Vækst 2033 $ 0.001784 47.75%

2034 $ 0.001873 55.13%

2035 $ 0.001966 62.89%

2036 $ 0.002065 71.03%

2037 $ 0.002168 79.59%

2038 $ 0.002276 88.56%

2039 $ 0.002390 97.99%

2040 $ 0.002510 107.89% Vis mere Kortsigtet Craft Engineprisforudsigelse for i dag, i morgen, i denne uge og om 30 dage Dato Forudsigelse af pris Vækst November 2, 2025(I dag) $ 0.001207 0.00%

November 3, 2025(I morgen) $ 0.001207 0.01%

November 9, 2025(Denne uge) $ 0.001208 0.10%

December 2, 2025(30 dage) $ 0.001212 0.41% Craft Engine (CRAFT) Prisforudsigelse i dag Den forventede pris på CRAFT for November 2, 2025(I dag) , er $0.001207 . Denne fremskrivning afspejler det beregnede resultat af den angivne vækstprocent, hvilket giver brugerne et øjebliksbillede af den potentielle prisbevægelse i dag. Craft Engine (CRAFT) Prisforudsigelse i morgen For November 3, 2025(I morgen), er prisforudsigelsen for CRAFT, ved hjælp af et input på 5% i årlig vækst er $0.001207 . Disse resultater giver en anslået prognose for tokenens værdi baseret på de valgte parametre. Craft Engine (CRAFT) Prisforudsigelse i denne uge Ved November 9, 2025(Denne uge) er prisforudsigelsen for CRAFT, med en årlig vækstrate på 5% , er $0.001208 . Denne ugentlige prognose er beregnet ud fra den samme vækstprocent for at give en idé om den potentielle prisudvikling i de kommende dage. Craft Engine (CRAFT) Prisforudsigelse 30 dage Når vi ser 30 dage frem, vil den forventede pris på CRAFT være $0.001212 . Denne forudsigelse udledes ved hjælp af 5% årlige vækstinput i for at estimere, hvilket niveau tokenens værdi kan ligge på efter en måned.

Aktuel Craft Engine prisstatistik Nuværende pris ---- -- Prisændring (24 T) -- Markedsværdi $ 89.40K$ 89.40K $ 89.40K Cirkulationsforsyning 74.00M 74.00M 74.00M Volumen (24 timer) ---- -- Volumen (24 timer) -- Den seneste CRAFT pris er --. Den har en 24-timers ændring på 0.00%, med en 24-timers handelsvolumen på --. Desuden har CRAFT et cirkulerende forsyning på 74.00M og en samlet markedsværdi på $ 89.40K. Se live CRAFT pris

Craft Engine Historisk pris Ifølge de seneste data indsamlet på Craft Engine-siden med livepriser er den aktuelle pris på Craft Engine 0.001207USD. Det cirkulerende udbud af Craft Engine(CRAFT) er 74.00M CRAFT , hvilket giver det en markedsværdi på $89,396 . Periode Forandring(%) Forandring(USD) Høj Lav 24 timer -0.09% $ 0 $ 0.001222 $ 0.001193

7 dage 0.01% $ 0.000000 $ 0.001635 $ 0.001153

30 dage -25.84% $ -0.000312 $ 0.001635 $ 0.001153 24 timers ydeevne I løbet af de sidste 24 timer har Craft Engine vist en prisbevægelse på $0 , hvilket svarer til en værdiændring på -0.09% . 7-dages præstation I løbet af de seneste 7 dage blev Craft Engine handlet til en højeste værdi på $0.001635 og en laveste værdi på $0.001153 . Den havde oplevet en prisændring på 0.01% . Denne seneste tendens viser CRAFTs potentiale for yderligere bevægelse på markedet. 30-dages præstation I løbet af den seneste måned har Craft Engine oplevet en ændring på -25.84% , hvilket svarer til cirka $-0.000312 i værdi. Det tyder på, at CRAFT kan opleve yderligere prisændringer i den nærmeste fremtid.

Hvordan fungerer Craft Engine (CRAFT )-prisforudsigelsesmodulet? Craft Engine-prisforudsigelsesmodulet er et brugervenligt værktøj, der er designet til at hjælpe dig med at estimere potentielle fremtidige priser på CRAFT baseret på dine egne vækstantagelser. Uanset om du er en erfaren trader eller en nysgerrig investor, tilbyder dette modul en enkel og interaktiv måde at forudsige tokenens fremtidige værdi på. 1. Indtast din vækstforudsigelse Start med at indtaste din ønskede vækstprocent, som kan være enten positiv eller negativ, afhængigt af dine markedsudsigter. Den kan afspejle dine forventninger for Craft Engine over det næste år, fem år eller endda årtier ud i fremtiden. 2. Beregn den fremtidige pris Når du har indtastet vækstraten, skal du klikke på knappen "Beregn". Modulet beregner øjeblikkeligt den forventede fremtidige pris på CRAFT, hvilket giver dig en klar visualisering af, hvordan din forudsigelse påvirker tokenens værdi over tid. 3. Udforsk forskellige scenarier Du kan eksperimentere med forskellige vækstrater for at se, hvordan forskellige markedsforhold kan påvirke prisen på Craft Engine. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at analysere både optimistiske og konservative prognoser, hvilket hjælper dig med at træffe mere informerede beslutninger. 4. Brugernes samlede følelser og indsigt Modulet integrerer også data om brugernes følelser, så du kan sammenligne dine forudsigelser med andre brugeres. Dette samlede input giver værdifuld indsigt i, hvordan fællesskabet opfatter fremtiden for CRAFT. Tekniske indikatorer til prisforudsigelse For at forbedre prognosens nøjagtighed udnytter modulet en række tekniske indikatorer og markedsdata. Disse omfatter: Eksponentielt glidende gennemsnit (Exponential Moving Averages, EMA): Hjælper med at spore tokens prisudvikling ved at udjævne udsving og give indsigt i potentielle trendvendinger. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identificerer potentielle overkøbte eller oversolgte forhold. Indeks for relativ styrke (Relative Strength Index, RSI): Vurderer momentum af CRAFT for at afgøre, om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergensdivergens for glidende gennemsnit (Moving Average Convergence Divergence, MACD): Evaluerer styrken og retningen af prisbevægelser for at identificere potentielle ind- og udgangspunkter. Ved at kombinere disse indikatorer med markedsdata i realtid giver modulet en dynamisk prisforudsigelse, der hjælper dig med at få dybere indsigt i det fremtidige potentiale for Craft Engine.

Hvorfor er CRAFT prisforudsigelse vigtig?

CRAFT Prisforudsigelser er afgørende af flere årsager, og investorer engagerer sig i dem til forskellige formål:

Udvikling af investeringsstrategi: Forudsigelser hjælper investorer med at formulere strategier. Ved at estimere fremtidige priser kan de beslutte, hvornår de skal købe, sælge eller beholde kryptovaluta.

Risikovurdering: Forståelse af potentielle prisbevægelser giver investorer mulighed for at måle risikoen forbundet med et bestemt kryptoaktiv. Dette er vigtigt for at håndtere og afbøde potentielle tab.

Markedsanalyse: Forudsigelser involverer ofte analyse af markedstendenser, nyheder og historiske data. Denne omfattende analyse hjælper investorer med at forstå markedsdynamikken og de faktorer, der påvirker prisændringer.

Porteføljediversificering: Ved at forudsige, hvilke kryptovalutaer der kan klare sig godt, kan investorer diversificere deres porteføljer i overensstemmelse hermed og sprede risikoen på tværs af forskellige aktiver.

Langsigtet planlægning: Investorer, der leder efter langsigtede gevinster, er afhængige af forudsigelser for at identificere kryptovalutaer med potentiale for fremtidig vækst.

Psykologisk beredskab: At kende mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmæssigt og økonomisk på markedsvolatilitet.

Engagement i samfundet: Forudsigelser om kryptopriser udløser ofte diskussioner i investorsamfundet, hvilket fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstendenser.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ) : Er CRAFT værd at investere i nu? Ifølge dine forudsigelser vil CRAFT opnå -- på undefined , hvilket gør det til en token, der er værd at overveje. Hvad er prisprediktionen for CRAFT næste måned? Ifølge Craft Engine (CRAFT) prisprediktionsværktøjet vil den forventede CRAFT pris nå -- på undefined . Hvor meget vil 1 CRAFT koste i 2026? Prisen på 1 Craft Engine (CRAFT) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil CRAFT stige med 0.00% , og nå -- i 2026. Hvad er den forventede pris på CRAFT i 2027? Craft Engine (CRAFT) forventes atse 0.00% stige årligt og nå en pris på -- for 1 CRAFT i 2027. Hvad er det anslåede prismål for CRAFT i 2028? Ifølge dit prisprediktionsinput vil Craft Engine (CRAFT) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2028. Hvad er det anslåede prismål for CRAFT i 2029? Ifølge dit input til prisprediktion vil Craft Engine (CRAFT) opleve en 0.00% vækst med et anslået prismål på -- i 2029. Hvor meget vil 1 CRAFT koste i 2030? Prisen på 1 Craft Engine (CRAFT) er i dag -- . Ifølge forudsigelsesmodulet ovenfor vil CRAFT stige med 0.00% , og nå op på -- i 2030. Hvad er CRAFT prisforudsigelsen for 2040? Craft Engine (CRAFT) forventes at stige 0.00% hvert år og nå en pris på -- for 1 CRAFT i 2040. Tilmeld dig nu