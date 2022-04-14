Compounding OpenDollar (CUSDO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Compounding OpenDollar (CUSDO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Compounding OpenDollar (CUSDO) Information The OpenEden Compounding Open Dollar (“cUSDO") is a rebasing yield-bearing stablecoin issued by OpenEden Digital ("OED"), a Bermuda Monetary Authority ("BMA") licensed digital asset issuer. cUSDO is backed by high-quality, liquid reserves, primarily consisting of U.S. Treasury bills and reverse repurchase agreements. Officiel hjemmeside: https://openeden.com Køb CUSDO nu!

Compounding OpenDollar (CUSDO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Compounding OpenDollar (CUSDO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 274.77M $ 274.77M $ 274.77M Samlet udbud $ 268.77M $ 268.77M $ 268.77M Cirkulerende forsyning $ 268.77M $ 268.77M $ 268.77M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 274.77M $ 274.77M $ 274.77M Alle tiders Høj: $ 1.083 $ 1.083 $ 1.083 Alle tiders Lav: $ 0.89555 $ 0.89555 $ 0.89555 Nuværende pris: $ 1.022 $ 1.022 $ 1.022 Få mere at vide om Compounding OpenDollar (CUSDO) pris

Compounding OpenDollar (CUSDO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Compounding OpenDollar (CUSDO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CUSDO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CUSDO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CUSDO's tokenomics, kan du udforske CUSDO tokens live-pris!

