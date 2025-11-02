Compound USDC (CUSDC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.02524849 24H høj $ 0.02526986 All Time High $ 0.220912 Laveste pris $ 0.00620705 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) +0.02% Prisændring (7D) +0.04%

Compound USDC (CUSDC) realtidsprisen er $0.02526027. I løbet af de sidste 24 timer har CUSDC handlet mellem et lavpunkt på $ 0.02524849 og et højdepunkt på $ 0.02526986, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CUSDCs højeste pris nogensinde er $ 0.220912, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00620705.

Når det gælder kortsigtet performance, CUSDC har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +0.02% i løbet af 24 timer og +0.04% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Compound USDC (CUSDC) Markedsinformation

Markedsværdi $ 31.88M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 31.88M Cirkulationsforsyning 1.26B Samlet Udbud 1,261,967,016.055429

Den nuværende markedsværdi på Compound USDC er $ 31.88M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CUSDC er 1.26B, med et samlet udbud på 1261967016.055429. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 31.88M.