CODE (CODE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00048955 24H lav $ 0.00049251 24H høj All Time High $ 0.01376831 Laveste pris $ 0.00046176 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -0.07% Prisændring (7D) -6.89%

CODE (CODE) realtidsprisen er $0.00048955. I løbet af de sidste 24 timer har CODE handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00048955 og et højdepunkt på $ 0.00049251, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CODEs højeste pris nogensinde er $ 0.01376831, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00046176.

Når det gælder kortsigtet performance, CODE har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -0.07% i løbet af 24 timer og -6.89% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

CODE (CODE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 9.68K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 9.68K Cirkulationsforsyning 19.78M Samlet Udbud 19,781,549.46533737

Den nuværende markedsværdi på CODE er $ 9.68K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CODE er 19.78M, med et samlet udbud på 19781549.46533737. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 9.68K.