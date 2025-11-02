UdvekslingDEX+
Den direkte COCK pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid COCK til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk COCK prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om COCK

COCK Prisinfo

Hvad er COCK

COCK Officiel hjemmeside

COCK Tokenomics

COCK Prisprognose

COCK Logo

COCK Pris (COCK)

Ikke noteret

1 COCK til USD direkte pris:

--
----
+4.90%1D
Disse token-data stammer fra tredjeparter.
USD
COCK (COCK) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:14:28 (UTC+8)

COCK (COCK) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0
24H lav
$ 0
$ 0
24H høj

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

-2.50%

+4.93%

-18.40%

-18.40%

COCK (COCK) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har COCK handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. COCKs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, COCK har ændret sig med -2.50% i løbet af den sidste time, +4.93% i løbet af 24 timer og -18.40% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

COCK (COCK) Markedsinformation

$ 37.88K
$ 37.88K

--
----

$ 37.88K
$ 37.88K

999.90M
999.90M

999,897,205.296532
999,897,205.296532

Den nuværende markedsværdi på COCK er $ 37.88K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af COCK er 999.90M, med et samlet udbud på 999897205.296532. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 37.88K.

COCK (COCK) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af COCK til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af COCK til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af COCK til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af COCK til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+4.93%
30 dage$ 0-60.51%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er COCK (COCK)

CockMillion (CTO) – The Chicken That Rules the Coop on Solana

CockMillion is a Solana-based meme token that brings the spirit of the chicken to the blockchain. Built on speed, community, and humor, CTO celebrates the humble chicken as a symbol of persistence, adaptability, and growth. Just like a chicken scratching its way to success, CockMillion represents the journey from small beginnings to soaring heights in the crypto world.

What makes CockMillion unique is its blend of meme culture with utility-driven community growth. While many tokens stop at the joke, CTO takes the chicken theme to new heights by: • Farm-to-Blockchain Concept: Inspired by the idea of chickens multiplying quickly, CockMillion highlights fast community expansion and token adoption. • Scarcity with Humor: Like the golden egg everyone wants, CTO positions itself as a limited-supply, high-demand asset. • Community-First Hatchery: The flock is the power. Holders are seen as part of the chicken coop—where unity, memes, and collective growth create unstoppable momentum. • Unique Identity: While dogs and frogs dominate memecoins, CTO stands out by giving the chicken its rightful place in the meme-verse—a creature underestimated but essential to life everywhere.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

COCK (COCK) Ressource

Officiel hjemmeside

COCK Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil COCK (COCK) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine COCK (COCK) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for COCK.

Tjek COCK prisprediktion nu!

COCK til lokale valutaer

COCK (COCK) Tokenomics

At forstå tokenomics for COCK (COCK) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om COCK Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om COCK (COCK)

Hvor meget er COCK (COCK) værd i dag?
Den direkte COCK pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle COCK til USD pris?
Den aktuelle pris på COCKtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af COCK?
Markedsværdien for COCK er $ 37.88K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af COCK?
Den cirkulerende forsyning af COCK er 999.90M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på COCK?
COCK opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på COCK?
COCK så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for COCK?
Direkte 24-timers handelsvolumen for COCK er -- USD.
Bliver COCK højere i år?
COCK kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se COCK prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:14:28 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

$110,027.40

$3,870.05

$0.02868

$185.94

$1.0002

$110,027.40

$3,870.05

$185.94

$73.78

$19.995

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.07897

$0.000000000000000000000018

$0.000352

$0.00005123

$0.0021

$0.0000000000004780

