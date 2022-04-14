cliza (CLIZA) Tokenomics Få vigtig indsigt i cliza (CLIZA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

cliza (CLIZA) Information Cliza is a token launchpad protocol that streamlines the often complicated process of deploying ERC‑20 tokens and adding initial liquidity, all from a single public tweet. By tagging “@cliza_ai” on X (formerly Twitter), anyone can deploy a new token, set up single‑sided liquidity on Uniswap v3, and permanently lock the liquidity position. Under the hood, Cliza creates a Uniswap pool, mints 100% (or a specified percentage) of the newly deployed tokens into that pool, and then locks the corresponding Uniswap v3 NFT to protect against rug pulls. Additionally, Cliza splits trading fees so that 90% are routed back to the original token creator’s smart wallet—generated seamlessly via Privy—while 10% go to Cliza for service and maintenance. This innovative system removes most of the friction and complexity typically associated with token launches by eliminating private key management hurdles, discouraging bot sniping through obfuscated contract addresses, and promoting a fair launch environment. By reducing technical overhead, Cliza opens up tokenization for a wide variety of use cases, spanning art, music, open‑source software, or even personal brands, all with minimal risk and effort for creators. Officiel hjemmeside: https://cliza.ai Køb CLIZA nu!

cliza (CLIZA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for cliza (CLIZA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 855.13M $ 855.13M $ 855.13M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Alle tiders Høj: $ 0.00700504 $ 0.00700504 $ 0.00700504 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00133904 $ 0.00133904 $ 0.00133904 Få mere at vide om cliza (CLIZA) pris

cliza (CLIZA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for cliza (CLIZA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CLIZA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CLIZA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CLIZA's tokenomics, kan du udforske CLIZA tokens live-pris!

