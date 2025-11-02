CLANS (CLANS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00193529$ 0.00193529 $ 0.00193529 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.67% Prisændring (1D) -13.69% Prisændring (7D) -49.01% Prisændring (7D) -49.01%

CLANS (CLANS) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har CLANS handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CLANSs højeste pris nogensinde er $ 0.00193529, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, CLANS har ændret sig med -0.67% i løbet af den sidste time, -13.69% i løbet af 24 timer og -49.01% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

CLANS (CLANS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 98.80K$ 98.80K $ 98.80K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 98.80K$ 98.80K $ 98.80K Cirkulationsforsyning 999.99M 999.99M 999.99M Samlet Udbud 999,987,101.7765787 999,987,101.7765787 999,987,101.7765787

Den nuværende markedsværdi på CLANS er $ 98.80K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CLANS er 999.99M, med et samlet udbud på 999987101.7765787. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 98.80K.