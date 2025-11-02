Clankermon (CLANKERMON) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00098059 $ 0.00098059 $ 0.00098059 24H lav $ 0.00112542 $ 0.00112542 $ 0.00112542 24H høj 24H lav $ 0.00098059$ 0.00098059 $ 0.00098059 24H høj $ 0.00112542$ 0.00112542 $ 0.00112542 All Time High $ 0.00185889$ 0.00185889 $ 0.00185889 Laveste pris $ 0.00062999$ 0.00062999 $ 0.00062999 Prisændring (1H) +0.17% Prisændring (1D) -6.74% Prisændring (7D) +9.53% Prisændring (7D) +9.53%

Clankermon (CLANKERMON) realtidsprisen er $0.00098777. I løbet af de sidste 24 timer har CLANKERMON handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00098059 og et højdepunkt på $ 0.00112542, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CLANKERMONs højeste pris nogensinde er $ 0.00185889, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00062999.

Når det gælder kortsigtet performance, CLANKERMON har ændret sig med +0.17% i løbet af den sidste time, -6.74% i løbet af 24 timer og +9.53% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Clankermon (CLANKERMON) Markedsinformation

Markedsværdi $ 941.84K$ 941.84K $ 941.84K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 941.84K$ 941.84K $ 941.84K Cirkulationsforsyning 953.50M 953.50M 953.50M Samlet Udbud 953,502,831.1459543 953,502,831.1459543 953,502,831.1459543

Den nuværende markedsværdi på Clankermon er $ 941.84K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CLANKERMON er 953.50M, med et samlet udbud på 953502831.1459543. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 941.84K.