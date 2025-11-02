UdvekslingDEX+
Den direkte Clankermon pris i dag er 0.00098777 USD. Følg med i realtid CLANKERMON til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk CLANKERMON prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om CLANKERMON

CLANKERMON Prisinfo

Hvad er CLANKERMON

CLANKERMON Officiel hjemmeside

CLANKERMON Tokenomics

CLANKERMON Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Clankermon Logo

Clankermon Pris (CLANKERMON)

Ikke noteret

1 CLANKERMON til USD direkte pris:

$0.00098777
$0.00098777
-6.70%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Clankermon (CLANKERMON) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:13:45 (UTC+8)

Clankermon (CLANKERMON) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00098059
$ 0.00098059
24H lav
$ 0.00112542
$ 0.00112542
24H høj

$ 0.00098059
$ 0.00098059

$ 0.00112542
$ 0.00112542

$ 0.00185889
$ 0.00185889

$ 0.00062999
$ 0.00062999

+0.17%

-6.74%

+9.53%

+9.53%

Clankermon (CLANKERMON) realtidsprisen er $0.00098777. I løbet af de sidste 24 timer har CLANKERMON handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00098059 og et højdepunkt på $ 0.00112542, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CLANKERMONs højeste pris nogensinde er $ 0.00185889, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00062999.

Når det gælder kortsigtet performance, CLANKERMON har ændret sig med +0.17% i løbet af den sidste time, -6.74% i løbet af 24 timer og +9.53% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Clankermon (CLANKERMON) Markedsinformation

$ 941.84K
$ 941.84K

--
--

$ 941.84K
$ 941.84K

953.50M
953.50M

953,502,831.1459543
953,502,831.1459543

Den nuværende markedsværdi på Clankermon er $ 941.84K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CLANKERMON er 953.50M, med et samlet udbud på 953502831.1459543. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 941.84K.

Clankermon (CLANKERMON) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Clankermon til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Clankermon til USD $ -0.0001796404.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Clankermon til USD $ +0.0000903719.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Clankermon til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-6.74%
30 dage$ -0.0001796404-18.18%
60 dage$ +0.0000903719+9.15%
90 dage$ 0--

Hvad er Clankermon (CLANKERMON)

In a game world, backed by belief where your favourite tokens become mons in a crypto creature collect RPG, where their market performance impacts their stats and rarity in game.

Clankermon is a fully onchain game built on base and the farcaster social graph.

Players can train, trade and adventure with their clankermon throughout the game world, looting dungeons, completing quests and their journey.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Clankermon (CLANKERMON) Ressource

Officiel hjemmeside

Clankermon Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Clankermon (CLANKERMON) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Clankermon (CLANKERMON) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Clankermon.

Tjek Clankermon prisprediktion nu!

CLANKERMON til lokale valutaer

Clankermon (CLANKERMON) Tokenomics

At forstå tokenomics for Clankermon (CLANKERMON) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om CLANKERMON Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Clankermon (CLANKERMON)

Hvor meget er Clankermon (CLANKERMON) værd i dag?
Den direkte CLANKERMON pris i USD er 0.00098777 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle CLANKERMON til USD pris?
Den aktuelle pris på CLANKERMONtil USD er $ 0.00098777. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Clankermon?
Markedsværdien for CLANKERMON er $ 941.84K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af CLANKERMON?
Den cirkulerende forsyning af CLANKERMON er 953.50M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på CLANKERMON?
CLANKERMON opnåede en ATH-pris på 0.00185889 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på CLANKERMON?
CLANKERMON så en ATL-pris på 0.00062999 USD.
Hvad er handelsvolumen for CLANKERMON?
Direkte 24-timers handelsvolumen for CLANKERMON er -- USD.
Bliver CLANKERMON højere i år?
CLANKERMON kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se CLANKERMON prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 07:13:45 (UTC+8)

Clankermon (CLANKERMON) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

