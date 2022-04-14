Circle USYC (USYC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Circle USYC (USYC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Circle USYC (USYC) Information USYC: Tokenized Money Market Fund Hashnote International Short Duration Yield Fund Ltd. invests in short-term U.S. Treasury Bills and performs repo/reverse repo activities as the underlying asset of the USYC token. USYC earns short-term Fed rate returns. Tokenization enables the fund to deliver rapid transactions, onchain transparency, and seamless composability—while maintaining strong controls across regulatory and credit dimensions. Officiel hjemmeside: https://usyc.hashnote.com/ Køb USYC nu!

Circle USYC (USYC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Circle USYC (USYC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 411.42M $ 411.42M $ 411.42M Samlet udbud $ 375.53M $ 375.53M $ 375.53M Cirkulerende forsyning $ 375.53M $ 375.53M $ 375.53M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 411.42M $ 411.42M $ 411.42M Alle tiders Høj: $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 Alle tiders Lav: $ 1.026 $ 1.026 $ 1.026 Nuværende pris: $ 1.096 $ 1.096 $ 1.096 Få mere at vide om Circle USYC (USYC) pris

Circle USYC (USYC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Circle USYC (USYC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal USYC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange USYC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår USYC's tokenomics, kan du udforske USYC tokens live-pris!

USYC Prisprediktion Vil du vide, hvor USYC måske er på vej hen? Vores USYC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se USYC Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!