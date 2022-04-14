CHEXBACCA (CHEXBACCA) Tokenomics Få vigtig indsigt i CHEXBACCA (CHEXBACCA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CHEXBACCA (CHEXBACCA) Information THE $CHEX HOLDERS MEMECOIN! 🏝️😎 Welcome to the ultimate destination for the $CHEX holders! We've got you covered with the latest memes and everything social media has to offer! Say hello to the ultimate memecoin experience while enjoying your $CHEX bag on our private island! 🍹 Officiel hjemmeside: https://chexbacca.com/ Hvidbog: https://chexbacca.com/#about Køb CHEXBACCA nu!

CHEXBACCA (CHEXBACCA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CHEXBACCA (CHEXBACCA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 453.07K $ 453.07K $ 453.07K Samlet udbud $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M Cirkulerende forsyning $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 453.07K $ 453.07K $ 453.07K Alle tiders Høj: $ 0.00146075 $ 0.00146075 $ 0.00146075 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00045579 $ 0.00045579 $ 0.00045579 Få mere at vide om CHEXBACCA (CHEXBACCA) pris

CHEXBACCA (CHEXBACCA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CHEXBACCA (CHEXBACCA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CHEXBACCA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CHEXBACCA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CHEXBACCA's tokenomics, kan du udforske CHEXBACCA tokens live-pris!

CHEXBACCA Prisprediktion Vil du vide, hvor CHEXBACCA måske er på vej hen? Vores CHEXBACCA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CHEXBACCA Tokens prisprediktion nu!

