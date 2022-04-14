Chain Games (CHAIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Chain Games (CHAIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

The CHAIN token is the primary medium of exchange used for all entry fees and contest payouts on the Chain Games network.

Markedsværdi: $ 9.24M
Samlet udbud $ 493.50M
Cirkulerende forsyning $ 379.87M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.00M
Alle tiders Høj: $ 1.03
Alle tiders Lav: $ 0.0055509
Nuværende pris: $ 0.02435024

Chain Games (CHAIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Chain Games (CHAIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CHAIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CHAIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CHAIN's tokenomics, kan du udforske CHAIN tokens live-pris!

