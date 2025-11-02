Chadrizard ($ZARD) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00012717 $ 0.00012717 $ 0.00012717 24H lav $ 0.0001365 $ 0.0001365 $ 0.0001365 24H høj 24H lav $ 0.00012717$ 0.00012717 $ 0.00012717 24H høj $ 0.0001365$ 0.0001365 $ 0.0001365 All Time High $ 0.00022552$ 0.00022552 $ 0.00022552 Laveste pris $ 0.00003208$ 0.00003208 $ 0.00003208 Prisændring (1H) +1.73% Prisændring (1D) -1.97% Prisændring (7D) -12.71% Prisændring (7D) -12.71%

Chadrizard ($ZARD) realtidsprisen er $0.00013374. I løbet af de sidste 24 timer har $ZARD handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00012717 og et højdepunkt på $ 0.0001365, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. $ZARDs højeste pris nogensinde er $ 0.00022552, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00003208.

Når det gælder kortsigtet performance, $ZARD har ændret sig med +1.73% i løbet af den sidste time, -1.97% i løbet af 24 timer og -12.71% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Chadrizard ($ZARD) Markedsinformation

Markedsværdi $ 133.74K$ 133.74K $ 133.74K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 133.74K$ 133.74K $ 133.74K Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Chadrizard er $ 133.74K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af $ZARD er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 133.74K.