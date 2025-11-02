brickcoin (BRICK) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00115065$ 0.00115065 $ 0.00115065 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.07% Prisændring (1D) -3.41% Prisændring (7D) -9.74% Prisændring (7D) -9.74%

brickcoin (BRICK) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har BRICK handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BRICKs højeste pris nogensinde er $ 0.00115065, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BRICK har ændret sig med +0.07% i løbet af den sidste time, -3.41% i løbet af 24 timer og -9.74% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

brickcoin (BRICK) Markedsinformation

Markedsværdi $ 9.27K$ 9.27K $ 9.27K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 9.27K$ 9.27K $ 9.27K Cirkulationsforsyning 994.17M 994.17M 994.17M Samlet Udbud 994,173,489.318573 994,173,489.318573 994,173,489.318573

Den nuværende markedsværdi på brickcoin er $ 9.27K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BRICK er 994.17M, med et samlet udbud på 994173489.318573. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 9.27K.