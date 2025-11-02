BRIAH (BRIAH) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00361951$ 0.00361951 $ 0.00361951 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +4.78% Prisændring (1D) -4.58% Prisændring (7D) +37.70% Prisændring (7D) +37.70%

BRIAH (BRIAH) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har BRIAH handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BRIAHs højeste pris nogensinde er $ 0.00361951, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, BRIAH har ændret sig med +4.78% i løbet af den sidste time, -4.58% i løbet af 24 timer og +37.70% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

BRIAH (BRIAH) Markedsinformation

Markedsværdi $ 231.83K$ 231.83K $ 231.83K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 231.83K$ 231.83K $ 231.83K Cirkulationsforsyning 996.97M 996.97M 996.97M Samlet Udbud 996,966,560.285 996,966,560.285 996,966,560.285

Den nuværende markedsværdi på BRIAH er $ 231.83K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BRIAH er 996.97M, med et samlet udbud på 996966560.285. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 231.83K.